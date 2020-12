Hét éve Michael Schumacher élete örökre megváltozott

A hétszeres Forma-1-es világbajnok valószínűleg sosem épül fel teljesen.

Az autóversenyzés veszélyes sport, különösen az, ha az ember egy szélvészgyors Forma-1-es autót vezet. Noha az elmúlt évtizedekben sok biztonsági óvintézkedést hoztak a pilóták védelmében, Romain Grosjean közelmúltbeli balesete rámutatott, a versenyzők még most az életüket kockáztatják, amikor autóba ülnek. Különösen így volt ez az F1 hőskorában, de még a ’90-es években is, amikor a hétszeres világbajnok Michael Schumacher pályafutása elkezdődött a királykategóriában. Az 52. születésnapját január 3-án „ünneplő” német klasszis két részletben 19 évet tölthetett el az F1-es mezőnyben. 1994-ben szerezte első világbajnoki címét, ebben az évben ő nyerte azt az imolai hétvégét, amely Roland Ratzenberger és Ayrton Senna életét követelte. 1999-ben már a Ferrari versenyzőjeként szenvedett súlyos sérülést Schumacher, a Brit Nagydíjon egy fékhiba következtében jobb lábában eltört a síp-, és szárkapocscsontja. A sport Oscar-díjának is nevezett Laureus-díjat kétszer is elnyerő autóversenyző ennek következtében a következő hat futamon nem vehetett részt, de még a szezon vége előtt visszatért.

Több mint 300 Forma-1-es futamon állt rajthoz pályafutása során, de a már majdnem végzetesnek bizonyuló szerencsétlenség a civil életében érte. 2013. december 29-én a délelőtti órákban a franciaországi Méribelben síelés közben súlyos balesetet szenvedett. A szemtanúk elmondása szerint egy kőnek ütközött, amely felrepítette a levegőbe és egy sziklára esett. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, később elveszítette az eszméletét és kómába esett. Még aznap megoperálták, hogy csökkentsék a nyomást a koponyájában, majd másnap eltávolították a bal agyféltekéjében keletkezett vérömlenyt. Fél év múltával felébredt a kómából és elhagyhatta a grenoble-i kórházat. Átszállították Lausanne-ba, 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotát az elmúlt években sok spekuláció övezte, ugyanis családja gondosan óvja őt a nyilvánosságtól, csak a bizalmasai legszűkebb köre látogathatja, így szinte semmilyen hiteles információ nem szivárog ki róla. Jean Todt azon kevesek közé tartozik, aki rendszeresen látogatja Schumachert. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, a korábbi Ferrari-csapatfőnök a közelmúltban néhány szót ejtett barátja állapotáról egy francia lapnak.

„Mindannyian tudjuk, hogy Michaelnek nagyon súlyos balesete volt, ami sajnos jelentős következményekkel járt. Azóta úgy kezelik, hogy egy napon képes legyen visszatérni egy normálisabb élethez. Nagyon jól gondját viselik és olyan helyen van, ami nagyon kényelmes számára”

– árulta el, a s arról is szót ejtett, hogy figyelemmel követi fia pályafutásának alakulását. Ebből arról lehet következtetni, hogy valamelyest tudatánál lehet. Todt egyébiránt az ünnepek előtt az FIA gáláján az „Elnök különleges díja” elnevezésű trófeát adta volna át a német legendának, a díjat Schumacher felesége, Corina vette át, aki évtizedeken át feleségként szurkolt és aggódott, márciustól édesanyaként teheti ugyanezt.

„Egyikünk sem tudja, Michael mennyit tud felfogni ebből”

– fogalmazott két hete hasonlóan ködösen Ross Brawn, a Ferrari korábbi technikai igazgatója, aki jelenleg a Forma-1 sportigazgatója. Erich Riederer, zürichi neurológus szerint Schumacher állapota valószínűleg továbbra is rossz, a teljes felépülése szinte kizárt. A szakember szerint túl sokat vártak azzal, hogy csökkentsék a nyomást a koponyában.

„Ahogy telik az idő, úgy roncsolódik egyre jobban az agy – vélekedett az idegsebész. – Szerintem vegetatív állapotban van, ami azt jelenti, hogy ébren van, de nem reagál. Lélegzik, a szíve ver, valószínűleg ülni is tud és segítséggel apró lépéseket megtenni, de semmi többet. Szerintem számára ez a legtöbb”

– nyilatkozta a még meg nem jelent Michael Schumacher: az igazság nyomában című dokumentumfilm kapcsán. A filmet eredetileg 2019 decemberében mutatták volna be, de a rendezőnek és a producernek több időre van szüksége ahhoz, hogy a nagy mennyiségben rendelkezésre álló alapanyagból összeállítsa az alkotást. Schumacher jelenlegi állapotáról a filmből sem fogunk sokat megtudni, az alkotás nem fogja a balesetét középpontba helyezni, de lesznek benne eddig még nem látott videófelvételek, többek között a családi archívumból származó képsorok is.