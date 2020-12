A szlovén atomerőmű is leállt a horvát földrengés miatt

A világ egyik leghíresebb olasz születésű francia divattervezője 98 éves korában távozott.

Franciaországban, egy neully-i kórházban kedden 98 éves korában hunyt el Pierre Cardin – írta a Le Monde híre nyomán a hvg.hu . Az olasz születésű francia divattervező, a háború utáni divat meghatározó alakja 1950-ben alapította meg saját divatházát, amelyből a következő évtizedek során az egész világon jelenlévő cég épült fel. A Wikipédia internetes lexikon szerint Cardin egy borkereskedő hetedik, egyben legkisebb gyerekeként született. Alighogy a háború hullámai elcsitultak, 1944-ben Párizsba költözött, és rajzoló lett a Paquin-divatháznál, de már rögtön lehetőséget kapott, hogy tervezhesse Jean Cocteau Szépség és a szörnyeteg c. filmjének jelmezeit (1946). A következő évtől Christian Diornál dolgozott, az aktuális női New Look-kollekcióba tervezett rövid, az alakot hangsúlyozó szoknyákat. Cardin az üzletszervezésben is példaadónak bizonyult, a mérvadó divattervezők közül elsőként használta márkanevét (voltaképpen személynevét) licencüzletek nyitásához, eleinte Franciaországban, majd világszerte. Üzleti tehetsége máskülönben is egyedülálló, amennyiben a divat közvetlen területéről is elmozdult, vállalkozása karóráktól lakberendezési tárgyakon, porcelánokon, kerámiákon és bútorokon át elektromos cikkekig, autók belső térkialakításáig terjed. Már az 1970-es években kapcsolatot keresett a Kínai Népköztársasággal, egyenruhát tervezett a kínai posta, rendőrség és hadsereg számára. 1977-ben kosztümöket és koronázási ruhát készített Jean-Bédel Bokassa közép-afrikai diktátor császárrá koronázására. 1965-ös André Courrèges tervezővel közös elhíresült párizsi bemutatóján elsőként küldött gumicsizmás manökeneket a kifutóra, fényes, műanyag kabátban és nadrágban. Ugyancsak ő hozta divatba a kötényruhát. Párizsban 1981-ben megvásárolta a Maxim's éttermet, majd továbbiakat Moszkvában, New Yorkban és Pekingben. Pierre Cardin az elmúlt években Théoule-sur-Merben élt, Cannes mellett. Az ő tulajdonában volt ma Marquis de Sade délfranciaországi kastélya is. A világhírű divattervező a Francia Köztársaság Becsületrendjének lovagja és a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének parancsnoka címét is megkapta. Egyetlen divattervezőként a Francia Szépművészeti Akadémia tagja és az UNESCO jószolgálati nagykövete volt, 1985-ben pedig elnyerte a Divat Oscarját.