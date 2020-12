Szabad szemmel: Nincs szükségük Trumpra, mert a jég hátán is megélnek az Orbán féle populisták

A populista rendszerek leváltozáshoz valamilyen kataklizmára lenne szükség.

A lap úgy látja, hogy az európai jobboldali populisták simán meglesznek Trump nélkül is. Merthogy erre utal a magyar és a lengyel helyzet. A két kormány olyan elnyomó intézkedéseket alkalmaz, amelyek néhány éve még elképzelhetetlennek tűntek. Lecsapnak az elégedetlenségre és megfélelemlítést alkalmaznak abban az EU-ban, amely a liberális értékekkel és a polgári szabadságjogokkal büszkélkedik. Orbán Viktor rendszere vélhetően a legsikeresebb az összes közül, egyben a szélsőjobbos sodródás élcsapatát jelentette Közép-Európában, ahol hasonló rezsimek vetették meg a lábukat. Így Szlovéniában, Romániában és Bulgáriában. Hatását nyugaton is érezni, mint pl. az olaszoknál a Salvini-féle Liga révén. A brit konzervatívok ugyan nem szélsőségesek, de ők is bevállalták a populizmust. A magyar ellenzék hiába áll össze, a Fidesz egyelőre vezet a közvélemény kutatásokban, habár előnye csökkent a járvány miatt. De ha súlyosbodik az egészségügyi helyzet, akkor meggyengülhet a párt. Feledy Botond, brüsszeli Euro-Atlanti Integrációért és Demokráciáért Központ szakértője úgy véli, hogy a rendszerváltozáshoz valamilyen kataklizma kell, és minél tovább marad fenn a Fidesz uralma, annál nagyobb megrázkódtatás szükséges. Viszont nem veszélyezteti a pártot, hogy Trump lelép a színről, hiszen Orbán már 10 éve van hatalmon, a politikában pedig 30 éve vesz részt. Azon kívül a populista rendszerek, a maguk erős elitellenességével és a pluralizmus elutasításával eleve befelé fordulóak. Nekik nem Trumpra van szükségük, hanem ellenségekre, legyen az a liberális Brüsszel vagy Soros. Viszont Kína nem tartozik a magyar célpontok közé, pedig az Amerika fő vetélytársa. Ily módon – mondja Feledy – a populizmus túléli az elnököt és igazodni fog az új nemzetközi rendhez.