Pályázat nélkül jut Matolcsyék alapítványa egy budavári hotelhez

Csak kertes házak udvarán van lehetőség idén a tűzijátékozásra.

A járvány elleni védekezés miatt az idei szilveszteren tilos a közterületi tűzijáték és magánterületen is csak az alacsony kockázatú, 1-es és 2-es kategóriába tartozó eszközök használhatók – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerdán az MTI-t. Mukics Dániel közölte: ez azt is jelenti, hogy a megszokott szilveszteri pirotechnikai termékek nem is érhetők el a kereskedelemben. – A tűzijátékokat négy osztályba sorolják. Az elsőbe tartozók olyan, akár lakáson belül is használható játékos eszközök, mint például a tortatűzijáték, amelyek nem jelentenek nagyobb veszélyt. Ezeket a mennyiségi korlát betartásával a 14 évesnél idősebbek egész évben megvásárolhatják – ismertette. A második osztályba olyan alacsony kockázatú kis tűzijátékok tartoznak, amelyeket a szabadban kell felhasználni. Ezeket, ugyancsak a mennyiségi korlát betartásával, a 16 évesnél idősebbek egész évben megvásárolhatják.

A harmadik osztályba a közepes, szabadtéri használatra szánt tűzijátékok tartoznak. A járvány előtt ezeket lehetett december 28. és 31. között megvásárolni és szilveszterkor felhasználni, ám idén tilos az árusításuk és a felhasználásuk is.

– A negyedik osztályba sorolják azokat a nagy tűzijátékokat, amelyeket kizárólag pirotechnikus szakember használhat fel; ilyenekkel például augusztus 20-án találkozhat a közönség – mondta a szóvivő. Az idén tehát csak az első két kategóriába tartozó tűzijátékokat lehet megvásárolni és felhasználni, ám közterületen ezeket is tilos működtetni.

– Ez azt jelenti, hogy csak kertes házak udvarán van lehetőség a működtetésükre, a társasházak erkélye például nem minősül szabadtérnek, ott a balesetvédelmi utasításában szereplő védőtávolságot nem is lehet betartani – tette hozzá.