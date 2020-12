120 menekült akart betörni a határon Kübekházánál

Megdöbbentő újabb környezetszennyezés, bár talán nem akkora a veszély. Az vízügyesek, a katasztrófavédelmisek és a rendőrök is a helyszínen vannak.

A szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínén ma ismét jelentős mennyiségű olaj jelent meg az esőcsatorna kifolyó műtárgyban – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Pfeifer Rikárd természetőr, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halőrzési ágazatvezetője. Kiemelte:



„A helyszínen lévő vízügyi ügyeletesek azonnal megkezdték az érkező olaj befogását. A vízügy a legmagasabb, III. fokú vízminőség védelmi fokozatban védekezik.”



Amint arról kedden a Népszava beszámolt, a szakemberek azt sem tudták még felmérni pontosan, hogy milyen pusztítást okozott, hogy Szigetszentmiklósnál fáradt olajat engedtek a Dunába december elején. Az ügyben zajló nyomozásban pedig a rendőrság már szűkítette az elkövetők körét is.

Összesen 12 millió forintos nyomravezetői díj él. Ebből 2 millió forintot a rendőrség, 10 milliót pedig civil szervezetek ajánlottak fel. Utóbbi annak a személynek fizethető ki, aki kétséget kizáróan be tudja azonosítani az elkövetőket, majd a későbbi eljárásokban is közreműködik. Az újabb estről Pfeifer Rikárd most megjegyezte: