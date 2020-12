Müller Cecília: a kijárási tilalom szilveszterkor is érvényben marad

Az országos tisztiorvos szerint ugyanakkor optimistán megyünk át 2021-ben.

A járvány továbbra is zajlik, az elmúlt napokban azonban bizakodóvá váltunk - vélekedett az operatív törzs sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília emlékeztetett, az aktív betegek száma folyamatosan csökken és emelkedik a gyógyulti létszám. Szerinte az új évvel kapcsolatos reményteli bizakodás most megalapozott, mivel hazánkba is megérkezett a hatékony vakcina, mintegy karácsonyi ajándék, ami kezelésében egy újabb fejlemény. Bár a járvány felforgatta a 2020-as évünket és átrendezte a társadalmi viszonyokat is, mégis úgy tudunk 2021-be belépni, hogy a vakcina, mint hatékony fegyver a kezünkben van.

Nem dőlhetünk hátra, bízzanak a vakcinában. - hangoztatta.

Örül, hogy sokan jelentkeztek az oltásra. Azon lesznek, hogy az első negyedévben minél több embert be lehessen oltani. A sorrendet illetően elmondta, az egészségügyi dolgozók után megkezdik a szociális dolgozók és gondozottak beoltását is. Őket követik a krónikus betegek és a kritikus infrastruktúra munkavállalói. Ma este nyolc óráig áll nyitva az online időpontfoglalási lehetőség az iskolai és óvodai dolgozóknak a tesztállomásokra, eddig lehet kérni a tesztek elvégzést 99 ponton. Újságírói kérdésre elmondta, a szilveszter éjjeli rendőrségi közterület-biztosítás a járványtól függetlenül is fokozott szokott lenni, most is az lesz, a kijárási tilalom érvényben marad. Az oltási tervnek megfelelően az első vonalban védekező egészségügyi dolgozókkal kezdték az oltást, ez a jelentkezéseknek megfelelően folytatódik. Az egészségügyi dolgozók kb. 30 százaléka jelentkezett az oltásra, de miután elkezdtek oltani, egyre többen jelentkeznek újonnan. Ha látják, hogy csökken az igény, párhuzamosan elkezdik a szociális intézményekben élők és dolgozók beoltását. Csak a vakcinamennyiségen múlik, hogyan bővül a kör. A jövő év elején a krónikus betegek is bekerülhetnek az oltási körbe. Ezt követően köszönetet mondott a védekezés első vonalában résztvevőknek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársainak, valamint az újságíróknak is. Kiss Róbert rendőr alezredes a tájékoztatón elmondta, 187 emberrel szemben intézkedtek a maszkhordás be nem tartása miatt az elmúlt egy napban, 339-en pedig a kijárási tilalmat nem tartották be.