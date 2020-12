Megnyugtatott minden kormányhívőt a hazafias egyesület: nem fog nyerni az ellenzék 2022-ben

A miniszterelnök szerint nem normális hozzáállás sajnálni a pénzt sportpályákra vagy a gyerekek sportolására.

A miniszterelnök kifejtette, nagyon várja, hogy az atlétikában is bekövetkezzen az áttörés. A sportágnak jó vezetői vannak, sok mindent csinálnak, "de még nem szakították be az ajtót". Arról is beszélt, a tao egy sikertörténet, ami könnyebbé tette az egyesületek működését. (Felcsúton biztosan, hiszen évről-évre hatalmas összegek vándorolnak a Puskás Akadémiához - a szerk.) Orbán Viktor megvédte az a rendszert is, miszerint lényegében fideszesek vagy hozzájuk köthető emberek vezetik a sportági szövetségeket. Úgy fogalmazott, hogy "sok, a közéletből vagy a politikából ismert ember sportági szakszövetséget vezet. Ez szerintem nem indokolatlan, mert a sportágak rendkívül rossz állapotban voltak, és komoly fejlődést csak megfelelő kormányzati kapcsolatokon keresztül lehetett elérni. Ezért minden szakszövetség igyekezett találni magának valakit, aki pártfogolta az ő sportágának az ügyét. Ez meg is hozta az eredményt. Hosszabb távon azonban nem szükséges, hogy így legyen. Néhány évig még indokolt lehet, de ha úgy fejlődik az ország és a magyar sport, ahogyan remélem, akkor ez magától át fog alakulni." A részletes sportági elképzelések mellett azt is megtudhattuk, hogy a kormányfő még nem oltatta be magát a koronavírus ellen. Úgy véli, legelőször a kórházak intenzív osztályain dolgozókat kell megvédeni. Kivárom, amíg rám kerül a sor - mondta.