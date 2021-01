Szembejött a Fidesszel a valóság

A migránsozás, illetve Soros György az a két propagandatéma, amit kitartóan folytathat a kormánypárt. A közbeszéd tematizálására tett többi fideszes kísérlet tavaly vagy elsikkadt, vagy hiteltelenné vált - nyilatkozta lapunknak Szentpéteri Nagy Richard politológus, alkotmányjogász.

– Az előző választáson is bebizonyosodott, hogy a migránsozással éberen lehet tartani a fideszes politikai tábort, összhangban az Európai Uniót zsebében tartó Soros György rémképével. A migránsok várhatóan továbbra is népszerűtlenebbek maradnak, mint maga a kormány, tehát erre bizonyosan építkezhet a Fidesz 2022-ig – vázolta Szentpéteri Nagy Richard kérdésünkre, hogy az idén megroppanó kormányzati kommunikáció milyen irányokban folytatható a Fidesz számára. Ezekkel összefüggésben az Európa-ellenesség az, amelyre építhet a kormánypropaganda, bár ezt a politológus kifejezetten veszélyesnek és károsnak tartja. Noha kifejezetten magas Magyarországon az EU-tagságunk támogatottsága, szerinte minden, ennek letörésére irányuló kísérlet „óriási kárt okoz az ezer éves magyar álomnak”. – 2020 egy óriási fordulatot is hozott: míg látszólag minden jól ment az elmúlt években, idén az ország valóságos állapota a közvélemény egyre szélesebb rétegei számára vált láthatóvá, egyértelművé, és ez a romló közhangulatban is tetten érhető - fejtette ki Szentpéteri Nagy Richard. Kifejtette, Orbán Viktornak egy válságkezelő miniszterelnök szerepébe kellene bújnia, de ennek hitelességét megkérdőjelezi a járvány idején mutatott kormányzási inkompetencia. A kommunikációs lehetőségek beszűkültek a Fidesz számára: a gazdasági számok rosszak, nemzetközi összevetésben a koronavírus kezelése is az egyik legrosszabb volt a második hullám alatt. A politológus szerint a kormány által idén felvezetni próbált témákat sem folytathatják, mert azok vagy nem ütötték meg a közvélemény szélesebb rétegeinek ingerküszöbét, vagy a Fideszhez köthető botrányok miatt tarthatatlanná vált képviseletük. Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök a januári sajtótájékoztatóján indította el az igazságszolgáltatási rendszer átalakítására irányuló kommunikációt. Ehhez felhasználta a gyöngyöspatai romákat ért szegregációról szóló bírósági ítéletet, illetve a börtönbizniszként bemutatott kártalanításokat, amiket az Európai Bíróság a rabok rossz körülmények között tartása miatt ítélt meg. Az átalakításra irányuló program több okból is elsikkadt Szentpéteri Nagy Richard szerint: a propaganda terjesztésének alárendelt nemzeti konzultáció ellenére sem sikerült döntő mértékben felkelteni a lakosság figyelmét a téma iránt, irányított módon sem háborodtak fel a bírósági ítéletek ellen nagy számban a polgárok, nem tudták ezzel fenntartani a politikai tábor mobilizálását, izgalmi állapotát. Fontos körülmény az is, hogy a gyöngyöspatai kártérítés és a „börtönbiznisz” ügyében hozott jogszabály-módosításokkal csak azt érték el a gyakorlatban, hogy a lehető legkésőbb fizessék ki a megítélt kártérítéseket, tehát valódi eredményt sem tudtak felmutatni a támogatóiknak. – A közigazgatási bíróságok átalakítása több éves programja volt a Fidesznek, azonban az Európai Unió eljárása miatt vissza kellett vonja a Fidesz törvényt – emlékeztetett egy másik kudarcra a politológus. Az idei év másik jelentős kormánypárti témája a „családok védelmében” felvezetett intézkedések voltak a homoszexuális, illetve LMBT közösséggel szemben. Szentpéteri Nagy szerint ezt a témát a lengyel konzervatív kormánypárttól, a PiS-től vette át a Fidesz. Azonban míg a lengyeleknél valóban építhetnek a mélyen keresztény lakosságra, Magyarországon ilyen nincsen. Korlátozták a transzneműek nem- és névváltoztatási lehetőségét, valamint módosították a gyermekek örökbefogadási szabályait, ami szinte ellehetetleníti a meleg párok gyermekvállalását. Jogilag értelmezhetetlen, de szimbolikus lépés volt a politológus szerint az is, hogy bevették az Alaptörvénybe: az anya nő, az apa férfi. – Ennek a propagandának a hitele könnyen lehet, hogy lecsúszott egy brüsszeli ereszcsatornán – utalt Szájer József fideszes EP-képviselő botrányára, aki egy melegorgiáról próbált megszökni a rendőrség elől. A politológus ugyanakkor nem zárta ki, hogy a túlkompenzálás útját választja a Fidesz, vagyis még inkább nekiesik az LMBT-közösségnek. A kormány idén a klímavédelem élharcosának is igyekezett bemutatni magát, miszerint „mi lenne annál keresztényibb, mint a teremtett világ védelme”. Szentpéteri Nagy Richard szerint a kérdés elsikkadása annak tulajdonítható, hogy a Fidesz kénytelen volt reagálni az egyre átpolitizáltabb nemzetközi helyzetre, miközben sokáig sokadrangú, sőt baloldali-zöldpárti kérdésként kezelték a klímaváltozást. A politológus úgy véli, hogy az Orbán-kormány elmúlt éve során minden a kommunikációról szólt, ami kizárólag a választások megnyerésének van alárendelve. – Ilyen kormányzást még nem láttam, mert csak látszattevékenységet folytat a Fidesz kormányzás címszó alatt – hangsúlyozta. Közölte, az igaz, hogy minden kormány az előtte álló választás megnyerésére törekszik, ám az is, hogy egy ciklus alatt szeretne valami világos célt is elérni, konkrét programokat megvalósítani. Szerinte ilyen programot a Fidesz „nem tud, de nem is akar felmutatni”. Míg egy valódi programot folytató kormányzásból könnyen következtetni lehetne a várható lépésekre, Szentpéteri Nagy szerint az állampolgároknak a találgatások maradnak, hogy mégis mit is akar tenni a kormány, mert a kommunikációjából erre is egyre nehezebb következtetni.