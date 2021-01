A hétvégén sem lesz hazánkban igazi tél

A főpolgármester szerint a kormány hiába küzd az önkormányzatok, a főváros ellen, mert 2021 az „újrakezdés és az újratervezés éve” lesz.

Tavaly is boldog új évet kívántam önöknek, és valljuk be egyikünk sem ilyen évre gondolt – kezdte újévi köszöntőjét Facebook-videójában Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint az elmúlt 12 hónap „sokunk számára talán életünk legnehezebb időszaka volt”. – Egy évvel ezelőtt nem lehettünk felkészülve arra, hogy a járvány egyik pillanatról másikra összetöri hétköznapjaink biztonságát, és nem lehettünk felkészülve arra sem, hogy emberi életek ezreit, egzisztenciák százezreit sodorja veszélybe a járvány, illetve hogy milyen pokolian nehéz helyzetbe kerülhet a városunk, Budapest is – fogalmazott. Karácsony Gergely kifejtette:



„Mintha kezdenénk hozzászokni a számokhoz, beletörődni a nap, mint nap közölt szomorú statisztikákba, elfelejtve azt, hogy ezek a számok emberéletekről szólnak. Anyák és apák, nagymamák és nagypapák, barátok és rokonok, akik éltek, küzdöttek, nevettek és sírtak. Hiányoznak. Mindannyian hiányoznak, és ne feledkezzünk meg azokról az emberekről sem, akik mindennap küzdöttek azért, hogy legyőzzük a járványt.”

Karácsony szerint hálával tartozunk, a legnehezebb időszakokban is helytálló egészségügyi- és szociális dolgozóknak, a városi közszolgáltatóknak, az önkénteseknek, és minden budapestinek, akik betartották a szigorú, sokszor kellemetlen járványügyi szabályokat. A főpolgármester videójában beszélt a járvány csaknem egy évének negatív tapasztalatairól is:

„A magyar kormány csak egyik kezével küzd a járvány ellen, mert másik kezével bizony az önkormányzatok, főleg az ellenzéki önkormányzatok ellen küzd. A járvány közvetlen gazdasági hatásait már 2020-ban is nagyon megsínylette Budapest, de 2021-ben a gazdasági visszaesés mellé felsorakoznak a kormányzati megszorítások is. A sok tízmilliárdos kormányzati elvonás és a gazdasági visszaesés tükrében az újév legfontosabb kihívása a közszolgáltatások további biztosítása lesz.”

Ki ne szeretné, hogy továbbra is jöjjön a busz és a villamos, hogy jó minőségű víz folyjon a csapból, hogy elvigyék a szemetet és takarítsák az utcákat – tette fel Budapest vezetője a kérdést, amire válaszolt is:



„Mindaz, ami eddig természetesnek tűnt, 2021-ben csak emberfeletti munkával lesz biztosítható a város számára. Azon fogunk dolgozni, hogy Budapestet megvédjük a járvány, a gazdasági válság és a kormányzati elvonások romboló hatásaitól. Mert Budapestet nem lehet legyőzni! Mert ereje az öntudatos és szolidáris polgáraiban rejlik. Sem szűklátó politikusok, sem a járvány nem kerekedhet felül Budapest összetartó közösségén: 2021 az újrakezdés és az újratervezés éve lesz. Hiszem azt, hogy a vakcina segítségével Budapesten és az országban is le tudjuk győzni a járványt”

– közölte Karácsony Gergely, hozzátéve: ezért tettre készen, reményekkel telve, tiszta szívből kíván minden budapestinek és minden magyar polgárnak egy boldogabb, szerencsésebb és egészségesebb új évet.