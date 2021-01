Tizenöt brit területről érkező hurcolta be a vírusmutációt Törökországba

December utolsó harmadában csaknem ötezer az Egyesült Királyságból, Dániából, Hollandiából és a Dél-Afrikából odarepült utast különítettek el.

A török hatóságok az Egyesült Királyságból érkező 15 utasnál kimutatták a SARS-CoV-2 koronavírus új, gyorsabban terjedő változatát – közölte pénteken Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján. Fahrettin Koca az új vírustörzs nagy-britanniai megjelenését követően, december 20-án késő este jelentette be, hogy a variáns terjedése miatt a kis-ázsiai ország felfüggeszti az Egyesült Királyságból, Dániából, Hollandiából és a Dél-afrikai Köztársaságból érkező közvetlen légi járatokat. Koca december 22-én már arról számolt be, hogy Törökország elkülönített 4603 utast, akik december 14. után jöttek az Egyesült Királyságból, valamint 335 további olyan utast, akik december 20-án este léptek be Törökországba a felsorolt országokból. A tárcavezető egyúttal közölte: a hatóságok a vírustesztek eredményétől függetlenül mindannyiukat elkülönítették. Fahrettin Koca pénteken az új vírusváltozattal fertőzött 15 emberről azt írta, hogy az „utóbbi időben” érkeztek Törökországba és hangsúlyozta, hogy a 15 érintett el van különítve és a velük érintkezőket is karanténba helyezték. A török egészségügyi miniszter hozzáfűzte: az Egyesült Királyságból érkezőktől eltekintve az országban eddig nem mutatták ki az új vírusváltozatot.