Tiltott bulik, többezer randalírozó - ilyen volt a francia szilveszter

Két hónap alatt a hatodik újságírót ölték meg a dél-ázsiai országban, amely a sajtómunkások számára a legveszélyesebb területek közé tartozik.

Újabb újságírót gyilkoltak meg fegyveresek pénteken Afganisztánban, Biszmilláh Ádel Ajmakot Gor tartomány központjában lőtték agyon – tudatta Habíbulláh Radmanis tartományi kormányzóhelyettes. Ajmak egy rádióállomás főszerkesztője volt, emellett civil aktivistaként is tevékenykedett. A múlt héten arról számolt be, hogy megtámadták és halálos fenyegetéseket kapott az egyik közösségi oldalon. Ajmak meggyilkolásának elkövetőjeként egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett. Ő az első újságíró, aki az új évben gyilkosság áldozatává vált Afganisztánban, de az elmúlt két hónapban már a hatodik meggyilkolt újságíró az országban. Mindannyian célzott támadásban haltak meg. Amint azt a Népszava is megírta, Ramatullah Nikzádot, aki több külföldi televíziónak és hírügynökségnek (al-Dzsazíra, AP) is dolgozot, és a tartományi újságíró szövetség vezetője volt, karácsony előtt a lakása közelében lőtték le a délkelet-afganisztáni Gazni tartomány azonos nevű fővárosában. A Riporterek Határok Nélkül nevű szakmai szervezet szerint Afganisztán – Mexikó, Irak, India és Pakisztán mellett – a világ egyik legveszélyesebb országa az újságírók számára.