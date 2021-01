Trafik-tolvajok kezén kattant a bilincs: négymillió forint értékben lopott cigarettát két férfi Budapesten és környékén

Több mint 2300 doboznyi árut vittek el dohányboltokból.

A gyanú szerint két férfi négy hónap alatt 10 alkalommal lopott budapesti és Budapest környéki dohányboltokból – írja a police.hu . Budapest IX., XVII. és XXIII. kerületében, valamint Dunakeszin is több dohánybolti betörés történt 2020. augusztus 27. és december 22. között. A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói decemberben azonosították a két feltételezett elkövetőt, egy 55 éves szalkszentmártoni férfit, és a 60 éves budapesti B. Sándort. A gyanú szerint az elkövetők 10 alkalommal törtek be dohányboltokba, volt ahova többször is visszamentek. A ferencvárosi rendőrök az 55 éves férfit december 30-án délután fogták el a XVIII. kerületben, B. Sándort pedig aznap este a IX. kerületben. A két férfit lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A jelenlegi adatok szerint az elkövetők közel 4 millió forint értékben loptak több mint 2300 doboznyi dohányterméket és pénzt.