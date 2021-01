Van nyilvános oltási terve a tiszti főorvosnak

Az egészségügyben, a szociális otthonokban dolgozók és a 60 éven felüliek után kerülhetnek sorra csak a rendőrök.

Nyilvánosságra hozta az oltási terv kivonatát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) – szúrta ki a 24.hu portál . A vakcinát csak azok kaphatják meg, akiknél az elmúlt hat hónapban nem igazolták a koronavírus-fertőzést és van tajszámuk. Az nem derül ki a tájékoztatóból, hogy ezt miként ellenőrzik, de a tavaszi hullámban a fertőzésen átesettek oltását már javasolják. A gyakorlatban az egészségügyiek oltása alatt az is kiderült, hogy kizárják az oltandók köréből azokat is, akiknek korábban volt már súlyosabb allergiás reakciójuk. Továbbá nem oltják be azokat sem, akik a megelőző két hétben lázasak voltak, vagy a következő egy hónapban műtétre kerülnek, vagy az utóbbi két hétben valamilyen egyéb védőoltást kaptak, valamint a várandósokat, vagy a következő két hónapban terhességre készülőket, illetve a szoptató anyákat sem. A lista első helyén az egészségügyben dolgozók állnak, közülük is legelőször a betegellátásban közvetlenül érintetteket oltják, majd következnek az intézmények adminisztratív feladatait ellátó egyéb szakemberek, köztük a takarítók is. A másodikként oltandók körébe a szociális ellátókat és az ő gondozottjaikat sorolták. Az utóbbiak oltása a szociális intézményekben történik majd, a tisztiorvosi hivatal számukra nem javasolt a lakosságéhoz hasonló regisztrációs rendszert, sőt kifejezetten óvott attól, hogy az oltás feltételeként a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történő regisztrációt előírják. A listán harmadikok azok a 60 évesnél idősebbek lesznek, akik előzetesen regisztráltak a kormányzati honlapon, vagy levélben jelezték, hogy kérik a vakcinát. Ám, hogy őket miként állítják sorba, az nem derül ki a tájékoztatóból. A negyedik csoportként a rendvédelmi szervek, a közigazgatásban dolgozók alkalmazottai kaphatják meg az oltást, akik munkájuk során közvetlenül érintkeznek a lakossággal. Számukra is a munkahelyeiken szervezik meg a vakcina beadását. Az oltási sorban ötödikek lesznek azok a 18-59 évesek, akiknek a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségeik vannak. Közülük elsőként azok kerülnek a sorra, akik regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon. Az oltási terv írói ugyanakkor megjegyzik, egyelőre fogalmuk sincs arról, hogy a regisztráció hogyan köthető össze a krónikus alapbetegségre vonatkozó adatokkal. Hatodik csoportként oltják majd a kritikus infrastruktúrában dolgozókat, és őket követheti sorban mindenki más.