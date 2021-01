Január 7-ig meghosszabbították a korlátozásokat Szlovéniában

Már december 30-án kiterjesztették az üzletek zárva tartására vonatkozó rendeletet, később pedig a lakhelyelhagyási és az éjszakai kijárási tilalom érvényben maradásáról is döntöttek.

A szlovén kormány január 7-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat az országban - írta a helyi sajtó vasárnap.



A kabinet már december 30-án kiterjesztette január 7-ig az üzletek zárva tartására vonatkozó rendeletét, később pedig a lakhelyelhagyási és az éjszakai kijárási tilalmat is meghosszabbította.

szombaton 725-tel 125 068-ra nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 29 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2803-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1173-an vannak kórházban, 190-en intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban



az elmúlt 24 órában 696 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 212 958-at. Szombaton 56 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma 4072-re emelkedett. Kórházban 2453 beteget ápolnak, közülük 211-en vannak lélegeztetőgépen.

Az ünnepek és a hétvége miatt mindkét országban kevesebb tesztet végeztek, mint a hétköznapokon. Horvátországba eddig 17 550 ampullányi érkezett a Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalat közös fejlesztésű vakcinájából. Januárban további 125 ezer dózis várnak. Közel tízezer embert oltottak be eddig, zömében idősotthonok lakóit, valamint egészségügyi dolgozókat. Szlovéniába ugyanebből az oltóanyagból 16,5 ezer dózis érkezett, és ebben a hónapban még 66 300-at várnak. Itt is először az idősotthonok lakóit és dolgozóit oltották be, közel tízezer embert. Január 1-jétől az egészségügyi dolgozók kaphatják meg a védőoltást. Az oltás egyik országban sem kötelező, és mindenki számára ingyenes.