Johnson: több tízmillió oltás beadására van remény a következő hónapokban

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint megvan a remény arra, hogy a következő hónapokban több tízmillió adagot sikerül beadni a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinákból Nagy-Britanniában.

Johnson a BBC közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában utalást tett ugyanakkor arra is, hogy addig még további szigorítások válhatnak szükségessé a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére. Nagy-Britanniában az utóbbi napokban rendre 50 ezer felett jár a szűrővizsgálatokkal kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma a korábbi hetek 20-25 ezer, tesztekkel kiszűrt átlagos új napi esetszáma után. A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a szombat este zárult 24 órában 57 725 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki országszerte. A szűrővizsgálatok tömegessé válása óta ez volt az eddigi legmagasabb napi esetszám Nagy-Britanniában. Szakértők szerint a terjedés gyorsulásában elsődleges szerepe van a Nagy-Britanniában december közepén azonosított - azóta több más országban is izolált - új koronavírus-variánsnak, amely a vizsgálatok alapján a korábbi változatoknál 50-70 százalékkal fertőzőképesebb lehet. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a héten mindazonáltal bejelentette, hogy elérte az egymilliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában, és vasárnapi brit sajtóértesülések szerint hamarosan lehetségessé válik heti kétmillió oltás beadása. Boris Johnson a vasárnapi BBC-interjúban közölte: nem akar találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor érhető el a heti kétmillió oltás, de teljes mértékben bízik abban, hogy a következő három hónapban több tízmillió oltást lehet beadni Nagy-Britanniában. Megismételte azt a korábban is hangoztatott véleményét, hogy a tömeges oltási kampány hozza majd el a fordulópontot a nagy-britanniai koronavírus-járvány kezelésében. A nagy-britanniai oltási kampány december 8-án kezdődött a Pfizer és a BioNTech vállalatok által kifejlesztett oltóanyaggal. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a minap az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű vakcinájának forgalmazását is engedélyezte. Ennek az oltóanyagnak a nagy-britanniai alkalmazása hétfőn kezdődik, és az első adagok már megérkeztek a kijelölt oltási helyszínekre. A brit miniszterelnök a vasárnapi BBC-interjúban megerősítette, hogy az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból már hétfőn 530 ezer dózis lesz hozzáférhető. A brit kormány a Pfizer/BioNTech-vakcinából eddig 50 millió, az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból százmillió adagot kötött le. Az eddig engedélyezett vakcinákból két dózist kell beadni, de Nagy-Britanniában a szakértők ajánlására hétfőtől új adagolási rendszerre térnek át. Ennek alapján a kormány a második dózis lehető leggyorsabb beadásáról arra helyezte át a hangsúlyt, hogy főleg a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok tagjai közül minél többen minél hamarabb megkapják az első adagot, és így gyorsan kialakuljon náluk a koronavírus-fertőzés okozta súlyos megbetegedés elleni védettség. Ennek értelmében az eddigi háromhetes időkülönbség helyett az első dózis beadását 12 héten belül követheti a második adag beadása. Boris Johnson a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette: a következő hetekben szükség esetén további korlátozások léphetnek életbe Anglia egyes térségeiben a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére. A brit kormányfő a lehetséges intézkedések között említette az iskolák zárva tartását a meghosszabbított téli szüneten túl is, bár hangsúlyozta, hogy a kormány valójában nem szeretne ezzel a lehetőséggel élni. Angliában az idén vizsgázó középiskolások hétfő helyett egy héttel később, a többi középiskolai évfolyam diákjai két hét múlva térhetnek vissza az iskolákba a jelenlegi tervek alapján. Londonban és környékén az általános iskolák is csak január 18-án nyitnak, de Anglia más térségeiben az eredeti menetrendnek megfelelően hétfőn elkezdődik a tanítás.