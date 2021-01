75 ezernél is több áldozatot követelt Olaszországban a koronavírus

A járványgörbét még mindig nem sikerült ellaposítani.

Meghaladta a 75 ezret az új koronavírus-járványban elhunyt betegek száma az olasz egészségügyi minisztérium vasárnap esti adatai szerint, miközben a kormány a január 7-ig bevezetett szigorú korlátozások meghosszabbítását mérlegeli. - írja az MTI.

Az állami hírügynökség szerint az elmúlt 24 órában 347 beteg vesztette életét a korábbi 364 után. A halottak száma tavaly február vége óta elérte a 75 332-t. Közülük több mint 33 ezer beteg a járvány első, tavaszi időszakában halt meg, a járvány második hulláma ennél is több halottat követelt. Egy nap alatt valamivel több mint 14 ezer új beteget szűrtek a szombaton regisztrált majdnem 12 ezerhez képest. Az aktív betegek száma továbbra is meghaladja a fél milliót, kórházban több mint húszezer fertőzöttet kezelnek, több mint kétezren vannak lélegeztető-gépen.

Az adatok azt mutatják, hogy az októbertől bevezetett korlátozásokkal jelentősen csökkent a kórházak telítettsége, de a járványgörbét nem sikerült ugyanilyen mértékben laposítani.

A december 24. és január 6. között bevezetett országos zárlatot hétfőn egy napra részben feloldják a tartományokon belüli közlekedés biztosítására. Így hazatérhetnek azok, akik az ünnepeket nem megszokott lakóhelyükön töltötték. Hétfőn napközben felfüggesztik a kijárási tilalmat, és nyitva tartanak az üzletek is. Január 5-én és vízkereszt ünnepén viszont ismét országos zárlat lép életbe.

Oltásra készülnek egy római kórházban. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP or licensors

A kormány vasárnapi ülésén egyeztettek a január 7. után várható intézkedésekről. Sajtóértesülések szerint az ünnepek alatti korlátozások egy részét egészen január közepéig meghosszabbítják.

A tervek szerint továbbra is járvány-veszélyességi fokozatok szerint osztályozzák a tartományokat, amelyeket vörös, narancssárga és sárga színnel jelölnek meg. Egyelőre nem született döntés arról, hogy január 7-én újraindul-e a tantermi oktatás a tizennégy év feletti tanulók számára. Olaszországba eddig mintegy félmillió vakcina érkezett, és vasárnap estig több mint 84 ezer embert oltottak be. Jelentős tartományi különbségek vannak az oltási sebességben: a 5,8 millió lakosú Lazióban több mint 17 ezer embert oltottak már be, ezzel szemben a járvány első számú gócpontjaként ismert Lombardiában alig valamivel több mint kétezren részesültek az oltásban.