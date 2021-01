Profi rögbijátékosból lett dartsvilágbajnok

A walesi Gerwyn Price a döntőben 7-3-ra legyőzte a skót Gary Andersont, sikerével a világranglista élére is állt.

A vasárnap lezárult PDC-dartsvilágbajnokság sok szempontból különleges volt, hiszen csak az első napon, december 15-én lehettek nézők, akkor is csak korlátozott számban. Aztán a szigorodó brit szabályozás miatt már nem mehettek be a szurkolók a londoni Alexandra Palace-ba. Martijn Kleermaker pozitív koronavírus-teszt miatt kénytelen volt visszalépni még a verseny előtt, Josh Payne pedig azért nem tudott beugrani a helyére, mert egy fertőző kontaktszemély miatt karanténba kellett vonulnia. Már a verseny elején megindult a csillaghullás, a két korábbi világbajnok, Rob Cross és Adrian Lewis, illetve a két évvel ezelőtti vb-döntős Michael Smith is elveszítette rögtön az első meccsét, de nem termett babér a két női játékosnak, Lisa Ashtonnak és Deta Hedmannak sem. A harmadik fordulóban aztán kiesett a címvédő Peter Wright is, aki korábban Grincs-jelmezbe öltözve lépett színpadra. A szerelése annyira nagy sikert aratott, hogy hamarosan piacra dobják és megvásárolhatják a rajongók. A negyeddöntőben nem mindennapi vereséget szenvedett az első kiemelt Michael van Gerwen, akit 5-0-lal söpört le Dave Chisnall. A 40 éves angol játékos óriási bravúrja ellenére nem jutott be a döntőbe, ott a harmadik kiemelt walesi Gerwyn Price és a kétszeres világbajnok Gary Anderson mérhette össze erejét. „Nem gondoltam volna, hogy világbajnoki döntőbe jutok, miután befejeztem a rögbit és elkezdtem dartsozni – jelentette ki a finálé előtt Price. – Amikor elindultam a versenyen, minden nap csak egy cél lebegett a szemem előtt: világelső akarok lenni. Tudtam, hogy ha megnyerem a tornát, akkor valóra válik ez a cél. Extra erőt, valamint elszántságot adott ez nekem és életem egyik legbüszkébb pillanata lenne a számomra” – tette hozzá. „Elvárások nélkül érkeztem a tornára, de sikerült egészen a döntőig jutnom, ez pedig nem is olyan rossz dolog – mondta Anderson, aki ötödik vb-fináléjára készült. – A verseny nagy részében rendben volt a játékom és a döntőben is mindent meg fogok tenni. Jobbnak kell lennem Gerwynnél, de én a saját nyilaimmal dobok, ő meg a sajátjaival. Én nyugodt maradok, ő viszont biztos harsányabb lesz majd. Ha sikerül kizárnom ezt, akkor nem fog zavarni az ünneplésével” – állította a skót, aki nyilatkozatában szóba hozta kettejük korábbi incidensét. A két játékos korábban számos alkalommal összemérhette már tudását, eddigi legemlékezetesebb mérkőzésük a 2018-as Grand Slam of Darts döntője volt, amelyet Price nyert meg. A walesi játékosnak irritáló örömködésével, arrogáns stílusával sikerült kizökkentenie Andersont, aki akkor hangjával és kezével jelezte, átlépett egy határt az ellenfele. A skót játékos hiába élvezte a közönség támogatását, úgy is veszített. A vasárnapi döntő egészen másképp alakult, sem nézők, sem pedig balhé nem volt, az eredmény viszont ugyanaz lett. Price jobban játszott ellenfelénél, már 6-1-re is vezetett, aztán a siker kapujában többször is megremegett a keze. Elrontott 11 bajnoki nyilat, de végül behúzta a hetedik, vb-címet jelentő szettet is és 7-3-ra nyert. „Nincsenek szavak, ez most mindent jelent számomra, az egész világot” – mondta győzelme után Price, aki csak kereste a szavakat. – Soha életemben nem éreztem ekkora nyomást. Annyira nehéz volt eltalálni az utolsó duplát, nem is tudom elmondani, mennyire küzdelmes volt. Hihetetlen, hogy én vagyok a világbajnok. Büszke vagyok arra is, hogy világelső lettem, valószínűleg ezt még nehezebb elérni, mint világbajnoknak lenni. Mindkettő hihetetlen számomra” – tette hozzá a 35 éves walesi, aki 2014-ig profi rögbijátékos volt, utána váltott a dartsra. A Jégember becenévvel illetett Price a Sid Waddellről elnevezett trófea mellett 500 ezer fontot kapott sikeréért, s letaszította a ranglista éléről a háromszoros világbajnok Michael van Gerwent, aki 2014 januárja óta megszakítás nélkül vezette a rangsort. „Egy döntőt elveszíteni mindig csalódást keltő, de azzal, hogy eljutottam a fináléig, már tulajdonképpen elégedett lehetek. Az, amit az elmúlt két hétben csináltam a tábla előtt, nagy bónuszt jelent számomra, és hihetetlen pluszt is. A döntő is rendben indult el, de aztán kapkodni kezdtem, ezt pedig egy olyan kaliberű játékos ellen, mint Gerwyn, nem szabad megtenni” – jelentette ki Anderson, aki 200 ezer fontot kapott a második hely eléréséért.