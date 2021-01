Vakcina: lassú kezdet

Hiába kerülnek naponta kapcsolatba a diákokkal, a tanárok kimaradtak az oltási tervből. Vakcina azoknak is jár, akiknek nincs érvényes tajszámuk.

Az elmúlt bő egy hét alatt negyvenezer ember koronavírus elleni oltására elegendő vakcina volt az országban, ám eddig ennek mindössze egyharmadát adták be. Az elsőként oltandó csoportba az egészségügyben dolgozók tartoznak. A jelentkezésük önkéntes, és eddig a betegekkel foglalkozók mindössze tíz százaléka élt a lehetőséggel. Lapunk több szakmai szervezetet is megkeresett, azt tudakolva, hogy mi az oka az érdektelenségnek. Balogh Zoltán, a szakdolgozói kamara elnöke a mérsékelt oltakozási kedvet részben az ünnepekkel, részen a hektikus munkabeosztással magyarázta. Azt mondta: ő biztos abban, hogy ezen a héten, amikor helyreáll a normális munkarend, fölgyorsul az oltások beadása. Intézményvezetők szerint sem teremtett optimális helyzetet, hogy a szenteste előtt néhány órával kellett összeállítaniuk azok névsorát, akik az ünnepek alatt időpontot kaphattak. A kollégáik jó része ekkor már nem is volt a munkahelyén.

Egy ápoló, akit az év utolsó napjaiban a Szent László kórházban oltottak, arról számolt be, hogy hiába ment időpontra, nagyon lassan zajlott a folyamat. Ő háromnegyed órát töltött el az oltóponton, ezalatt mindössze négy ember kapta meg a vakcinát. Pedig, mint mondta, fölkészült, előre kitöltve vitte magával azt a kérdőívet, amely alapján eldönthető, megkaphatja-e a vakcinát vagy sem. Az oltás előtt és utána is volt orvosi konzultáció, a kettő között pedig egy nővér szúrta meg. Lapunk kérdésére, amelyben azt firtattuk, hogy miért csak ennyi oltást sikerült beadni, a szaktárca azt válaszolta, hogy az egészségügyi dolgozók oltása folyamatos, jelenleg és a következő hetekben is folytatódik. A 25 kijelölt oltóponton már nemcsak a kórháziak, hanem az alapellátásban, a járóbeteg szakellátásban dolgozók, a védőnők, a fogorvosok, és a magánklinikák munkatársainak oltása is zajlik. Nekik maguknak kell bejelentkezniük az oltópontokra. Emellett a kisebb vidéki kórházakban is megkezdik a dolgozók oltását, tehát még sok vakcinára van szükség az egészségügyi dolgozók számára. Emellett hamarosan elindulhat az oltási sorrendben következő célcsoport, az időotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is – közölte az tárca. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői ülésén arról beszélt, hogy rövid időn belül a teljes lakosság számára is elérhető lesz a koronavírus elleni védőoltás, azonban amíg „bizonytalan a szállítás mennyisége”, addig „egy picit még várni kell”. Miután január elsejétől már vannak akik kiestek az ingyenes ellátásból (felfüggesztették a tajszámukat), megkérdeztük a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, hogy azok is megkaphatják-e ingyen az oltást, akiknek már a sürgősségi ellátásért is fizetniük kell. Mint írták: nem akadály, hogy ők kiestek a közfinanszírozott egészségügyi ellátásból. A Covid-19 vírus elleni védőoltást ingyen biztosítja a kormány azok számára, akik igénylik. Így ebben az esetben nincs jelentősége annak, hogy milyen az oltásra jelentkező személy NEAK-os lámpaszíne, tehát a biztosítási rendszerből kiesők is kaphatnak védőoltást. Megjegyezték: a járvány kezelése állami feladat, így az ezzel kapcsolatos költségeket az állam vállalja.