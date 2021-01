Halálos baleset történt Bócsa közelében

Az ügyészség indoklása szerint a vádlott szándékosan és kitartóan semmibe veszi a jogszabályokat, ettől pedig a büntetőeljárás ténye és az enyhébb kényszerintézkedés sem tartja őt vissza.

A Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőr, vagyis M. Richárd letartóztatását, mert a megalapozott gyanú szerint a férfi 2020. december 31-én többféle kábítószert szerzett meg és fogyasztott – jelentette be az ügyészség közleményében . M. Richárd 2017 májusában a Dózsa György úton csapódott hatalmas sebességgel Mercedesével egy szabálytalanul kanyarodó Citroënbe. A balesetben két ember vesztette életét, és többen megsérültek. A vádirat szerint a férfi vezetői engedély nélkül a megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó, 135-140 km/h sebességgel közlekedett a XIII. kerület, Dózsa György úton a Kassák Lajos utca kereszteződés irányába, szakértők szerint pedig kábítószert fogyasztott a baleset előtt. Első fokon, nem jogerősen 4 év szabadságvesztésre ítélték. 2020 októberében ismét jogosítvány nélkül vezetett , december 18-án pedig elrendelték bűnügyi felügyeletét . Az ügyészség közölte, hogy a vád első és másodfokon is azt képviselte, hogy a férfit le kell tartóztatni, pár napja pedig ezt az álláspontot erősítő újabb büntetőeljárás indult. Emlékeztettek arra, hogy a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a Dózsa György úti baleset kapcsán mindkét sofőrrel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot. Egy egyesített ügyben a vád közúti veszélyeztetés, valamint garázdaság és könnyű testi sértés vétsége. Az eljárás másodfokon folyik.