Újabb családi dráma: lelőtte apját, majd öngyilkos lett

Vasárnap reggel a járőrök Bócsa térségében, az 54-es számú főút melletti bekötőúton egy gépkocsiban találtak egy holttestet. A helyszíni szemle megállapította, hogy a halált "idegenkezűség" okozta, a sértett lövés áldozata lett - írja a police.hu.