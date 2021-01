Versenyben némberezték az ellenzék női politikusait Bayer Zsolték

Az önkormányzati beruházások 20-30 hónapos lemaradásban vannak. Az ellenzéki többségű testület nem találja a hangot a fideszes polgármesterrel, folyamatosak a viták.

Szekszárd az elnyert uniós pályázati pénzek felhasználásában a legrosszabbul áll a megyei jogú városok között. Míg máshol a tervek 45 százaléka megvalósult, addig a tolnai településen ez a mutató még a 14 százalékot se éri el, a fejlesztések 20-30 hónapos csúszásban vannak – állapította meg 2020 júniusában a Pénzügyminisztérium. Ezt nehéz másképp értelmezni, mint az előző városvezetés kritikájaként, hiszen a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus jó részében – az utolsó évet leszámítva – kormánypárti többségű volt a település közgyűlése. Ha megyék egy főre jutó GDP-teljesítőképességét összevetjük, akkor Tolna a középmezőnyben van, ám a paksi erőmű nélkül a megye az utolsó helyek egyikét foglalná el. Évtizedek óta nem Szekszárd Tolna gazdaságának a motorja, s ezen nem tudott változtatni az elmúlt ciklusok városvezetése. Ez is szerepet játszott abban, hogy a megyeszékhelyen az ellenzéki erőket összefogó civil szervezet, az Éljen Szekszárd (ÉSZ) jelöltjei a 2019-es önkormányzati választáson legyőzték a várost 2006 óta vezető Fidesz-KDNP-t. A kormánypártok polgármestere, Ács Rezső viszont megőrizte a posztját , így a 31 ezer lelkes város irányítása megosztottá vált. A polgármestert beleszámítva a közgyűlésben egy főnyi szavazatelőnye van az ÉSZ-nek. A várost irányító szervezetet erősíti, hogy két körzetben – a Fidesz fellebbezésére – megismételt szavazást tartottak, s ott az ellenzék még nagyobb győzelmet aratott, mint korábban, ami azt bizonyította, hogy Szekszárd tényleg változást akart. Az ÉSZ frakciója nagy lendülettel fogott munkába, ám az elmúlt év gyakran meddő viaskodással telt. Bomba Gábor, az ÉSZ vállalkozói múltú, 50 esztendős frakcióvezetője állítja, terveik megvalósításának legfőbb akadályozója a polgármester, ugyanis Ács Rezső a közgyűlés által megszavazott döntéseket több hetes késlekedéssel hajtja végre. Bomba Gábor szerint a polgármester így akarja azt a látszatot kelteni, hogy az ellenzék alkalmatlan a város irányítására. Hiába nyerte meg Szekszárd a pénzt már három évvel ezelőtt két iskola felújítására, a munkákhoz nem fogtak hozzá, az uszoda átadása pedig jó esetben a jövő év második felében valósulhat meg. Ezekre a munkákra a kivitelezőipar árainak emelkedése miatt aligha lesz elég az elnyert pénz. Bomba Gábor nehezményezi, hogy Ács Rezső a pandémia okán kihirdetett rendkívüli állapotra hivatkozva előbb márciustól júniusig, majd november 11-étől egyszemélyi vezetést valósított meg. Ács a közgyűléssel nem tárgyal, pedig ezt online megtehetné. A polgármester ugyan írásban bekéri egy-egy kérdésről a frakciók véleményét, ám végül szakmai vita nélkül dönt. Az ellenzéki többség szerette volna átvilágítani az önkormányzat gazdálkodását. – Elfogadhatatlan, hogy minden városi cég veszteséges – érvelt Bomba Gábor. még a vagyonkezelő is 150 milliós mínusszal zárt 2019-ben, de korábban veszteséges volt a szemétszállítás is (idén már nem az), a művelődési ház pedig 50 millióval lépte túl az engedélyezett kiadásait 2019-ben. Azt is vizsgálják, hogy miért nem készült el az uszoda. A város szakértője szerint 29 százalékos a létesítmény készültségi foka, a kivitelező azt nyilatkozta: főképp abból származik a lemaradás, hogy a város – a korábbi vezetés idején – nem készült el idejében a tervekkel. Ezek okát kutatná a vizsgálat, ám a polgármester felmondta a szerződést a felkért jogászcsapattal. Utóbbiak lapunkhoz eljutatott feljegyzéseiből az látszik, hogy a hat hónaposra tervezett vizsgálatokra eddig alig egy-három hónapnyi idő jutott, az átvilágítók által kért adatokat a polgármester által „parancsnokolt” apparátus, illetve az önkormányzati cégek vezetése több hetes késéssel és hiányosan vagy egyáltalán nem küldte el, majd novemberben az átvilágítás egy részét Ács Rezső leállította. A rendkívüli állapot idején – a közgyűlés döntését semmibe véve – ezt megtehette. A fentiekkel szembesítettük Ács Rezsőt, s a polgármester elismerte, hogy a város beruházásai a korábbi ciklusokban évekkel elmaradtak a tervektől. Azt se cáfolta, hogy a közgyűlés által elvárt aláírásokkal gyakran megkésik, ám ezt azzal magyarázta, hogy korábban volt egy öttagú kabinetje, amit az ellenzéki többség elvett tőle. Erre Bomba Gábor azt válaszolta, hogy a polgármesternek a városháza apparátusára kellene rábíznia a közgyűlés által rárótt feladatok kidolgozását, de késve teszi. S ez nem a kabinet hiánya miatt van, hisz a szélnek eresztett, „ötösfogat” csak a városháza kommunikációjáért felelt. Ács Rezső elmondta, hogy az átvilágítást azért állította le, mert egy éve folyt a munka, de nem hozott eredményt, s ez a tevékenység szerinte csak viszi a pénzt. Megjegyzésünkre, hogy valójában csak heteket dolgozhattak az átvilágítók, és hiányosan vagy nem kapták meg a kért dokumentumokat, Ács azt válaszolta, hogy a vizsgálat célja lejáratni a korábbi városvezetést. Ugyanakkor az egész átvilágítás legfeljebb 9 millió forintba kerül, ehhez képest az évente 10 milliárdból gazdálkodó önkormányzat cégeinek veszteségei fájóbbak. Ács ezt nem vitatta, de továbbra is feleslegesnek tartja az átvilágítást. A Fidesz-KDNP frakció vezetője, Máté Péter a Népszavának azt állította, a közgyűlés munkáját nagyban lassítja az ÉSZ és a polgármester rossz viszonya. Máté emiatt nem az ellenzéket hibáztatta, hanem diplomatikusan annyit mondott: mindkét fél tele van tüskékkel, de nem ezzel kellene foglalkozni, haladni kéne. Máté kijelentette, hogy Fidesz-frakciónak ez a célja. Amúgy Bomba Gábor is úgy tapasztalja, hogy a kormánypárti frakció immár partnerként viselkedik. Részben ennek köszönhető, hogy a pandémia első hulláma után fölpörgött a városházi munka, és több beruházás beindult végre. Így az egyik általános iskola energetikai korszerűsítése elkezdődött, készek a másik iskola felújításának tervei is, és tavasszal hozzáfognak egy fontos biciklijárda megépítésébe. Ám jött a pandémia második hulláma, és a polgármester újra egy személyben irányít, mondta Bomba Gábor, félő, hogy újra leállnak. Tegyük hozzá: 2021-ben hozzáfognak egy orvosi rendelő építéséhez, és Ács Rezső az egyik ellenzéki képviselőt, Zaják Ritát bízta meg, hogy a százmilliós nagyságrendű beruházás felügyelje. Ezt a polgármester bizalomerősítő szándékkal tette.