Szlávik János: Nem a vakcina fogja megállítani a harmadik hullámot

A Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa úgy látja, csak a szigorú lezárások fognak segíteni.

Az MTI szemléje szerint a szakember arról beszélt az állami tévé hétfő esti műsorában, hogy a vakcina nyújtja a fertőző betegségek ellen a legjobb védelmet, de egyúttal más életminőséget is jelent, és ezt felismerik az emberek. Ahogy telik az idő, egyre többen szeretnék beoltatni magukat. Annak kapcsán, hogy napok óta csökken az új koronavírus-fertőzöttek és a betegségben elhunytak száma, a főorvos úgy reagált: továbbra is vigyázzunk, tartsuk be a védelmi intézkedéseket, és várjuk a vakcinát.



Szlávik János szerint a járvány harmadik hullámát még valószínűleg nem az oltás, hanem a szigorú védelmi intézkedések, lezárások fogják megakadályozni.