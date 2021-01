Jegesmedve született Franciaországban

A felgyorsult folyamat tovább súlyosbítja a 60 kilométerre lévő bolíviai főváros vízhiányát.

Az egykoron nagy területet elfoglaló Tuni gleccser mindössze egy négyzetkilométerre zsugorodott – állapították meg a Mayor de San Andres (UMSA) egyetem tudósai. Bár korábban azt jósolták, hogy a gleccser 2025-ig is kitart, most azt mondják, fenyegetően közel a teljes eltűnése. Edson Ramírez gleccserkutató szerint egykor a teljes szektort jég borította, most viszont a gleccser egykori útvonalának nagy részén csak elszíneződött kövek maradtak, amelyek évszázadok óta először kerültek napvilágra. Bár a gleccser a kis jégkorszak óta, amikor nagytömegű jégmezők borították az Andok csúcsait, folyamatosan húzódik vissza, a gyorsan változó klíma miatt felgyorsult a folyamat – írják a bolíviai szakértők. Egyre gyakoribbá váltak a heves esőzések és a szárazságok, a hegyek kiszámíthatatlanabbak lettek – tették hozzá. A klíma változása és a gleccserek gyorsuló eltűnése egybeesett azzal, hogy egyre többen költöznek a vidéki területekről a nagyvárosokba, ami nagy terhelést jelent a már így is akadozó vízellátásra. Míg az Andok lábánál élő populáció nem függ teljesen az Andokban lévő bolíviai gleccserek vizétől, a hegyek jege táplálja a termények öntözésére használt folyókat és biztosítja a La Paz-i vízellátás 20 százalékát.