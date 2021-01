A többség szerint a kivéreztetés a cél

A főváros déli városkapujában, a Nagyvásártelep közelében kaphat helyet a Fudan Egyetem budapesti campusa - tudta meg a Népszava.

Az új Atlétikai Centrummal átellenben, a Kvassay-híd másik oldalán épülhet fel a kínai Fudan Egyetem első európai campusa. Az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy az egykori Nagyvásártelep, a Kvassay Jenő út, illetve a Ráckevei Duna-ág határolta telekegyüttesből mely ingatlan(oka)t kapja meg a kínai egyetem a fejlesztéshez. A telkeket mindenesetre a kormány vásárolja meg a Fudan Egyetem európai belépéséhez több százmillió forintért.

A meglehetősen homályos december végi kormányhatározat szerint „a kormány egyetért a Fudan Egyetem elhelyezéséhez (…) szükséges ingatlanok tulajdonjogának az (...) állam javára történő megszerzésével”– szúrta ki néhány napja az Mfor. Az online portál szerint már meg is találhatták a kérdéses ingatlant, hiszen fillérre pontosan meghatározták, hogy mennyit is szánnak az ügyletre. A kormányhatározat értelmében 821 millió forintot biztosítanak a kiszemelt ingatlanok megvásárlására a magyar költségvetésből. A hatalmas területen egyébként több olyan ingatlan is található, amelyet az államnak még nem sikerült megvásárolnia.

A Népszava most kiderítette, hogy a kiszemelt ingatlan a korábban olimpiai falunak, majd később „Budapest Diákváros – Déli Városkapu” néven emlegetett kormányzati fejlesztés megvalósítására kijelölt dél-pesti területen található. A fent említett kormányhatározatban megjelölt 2018-as törvény hivatkozott melléklete egyébként nevesíti is a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág - a Kvassay Jenő út - a Soroksári út - a Galvani utca vonalában megépülő új Duna-híd határolta területet, ahol több ütemben mintegy 8500 férőhelyes kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló új városnegyed épül Budapest Diákváros néven. A kormányhatározat megfejtését a Népszava tervekre rálátó forrása is megerősítette.

A területre az oslói székhelyű Snohetta építésziroda készített mestertervet, amelyben a kollégium és sportcélú épületek mellett kereskedelmi –, lakó- és irodafejlesztés is szerepelt. Ez utóbbi funkciókra szánt területen épülhet fel a kínai campus. De bőven marad még hely minden másra is, hiszen az egykori ipartelep 130 hektáron terül el. Az első ütemben állami beruházásként a Nagyvásártelep épületegyüttese újulhat meg. A nemzetközi építészpályázatot december közepén hirdette meg a fejlesztést előkészítő Budapest Fejlesztési Központ (BFK). Az épület a Diákváros első kollégiumi épületeként születhet újjá. A műemléki védelem alatt álló épületegyüttese egy közel 10 ezer négyzetméteres csarnokból és egy csaknem 6 ezer négyzetméter összterületű irodaépületből áll, ezekhez kapcsolódik egy főtér, ami összeköti a Duna-parttal. A tervpályázatra olyan pályaműveket vár a BFK, amelyek az épületegyüttes tervezett új funkcióit beillesztik a közvetlen környezetébe és a leendő egyetemi városnegyedbe. Kiemelt szempont az egykori ipari épület szellemiségének kortárs értelmezése a fenntarthatóság jegyében. Az új épület megközelítőleg 3 ezer négyzetméter összterületen szolgál diákszállásként, a kollégium földszintjén mintegy 1000 négyzetméteren biztosítani kell a sportolási lehetőséget is. Közvetlen közelében épülhet fel a Fudan Egyetem magyarországi bázisa. A sanghaji egyetem hazai megjelenését a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte. Orbán Viktor 2018-ban adta áldását a tervre, éppen akkor, amikor a CEU ellen heves hadjáratot indítottak. 2019 decemberében Palkovics László miniszter pedig alá is írta az új campusról szóló megállapodást az egyetem képviselőivel. Az akkori elképzelések szerint 2024-re készülhet el a campus, ahol négy-öt karon (gazdasági, nemzetközi kapcsolatok, orvosi, műszaki tudományok) folyna az oktatás, bár kezdetben csak mesterképzés lesz. Az öt-hat ezer hallgatót 500 tanár oktatná. Bár a a Fudan az egyetemek világranglistáján az előkelő 34. helyen áll, erős bizalmatlanság övezi. A 444.hu korábbi beszámolója szerint az egyetem alapító okiratában tavaly lecserélték a szabad gondolkodás és a demokratikus vezetés kifejezéseket klasszikus államszocialista fogalmakra és a Kínai Kommunista Párt irányításának hangsúlyozására.