Megerősítették, hogy tényleg meghalt Tanya Roberts

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.

Frida Kahlo Detroitban A világhírű mexikói festőművész, Frida Kahlo és férje, Diego Rivera Detroitban eltöltött éveire fókuszál két tárlat a Detroit Művészeti Intézet (DIA) jóvoltából. Az első kiállítás Kahlo 1932 és 1933 között Michigan fővárosában készült legjelentősebb műveit mutatja be, valamint az elvetélése okozta fizikai és lelki fájdalmakat. A második tárlaton Diego Rivera hatalmas falfestményét vehetjük szemügyre, melyen noha az ipari folyamatok játsszák a főszerepet, azok mellékhatásai is hangsúlyt kapnak. A kiállítás a falfestményt egészében és részleteiben is bemutatja. Alice Csodaországban A Londoni Király Balett 2017-ban mutatta be a Christopher Wheeldon koreografálta előadást, amelyet Lewis Carrol Alice Csodaországban című művéből készített. A főszerepben Lauren Cuthbertson látható. A társulat a streamelt produkció kommentjeit is várja az #OurHouseToYourHouse hashtaggel. Royal Opera House Stream Kisasszonyok Alig egy éve mutatták be a hazai mozikban Greta Gerwig, a 2017-es 5 Oscar-díjra jelölt Lady Bird író-rendezőjének amerikai klasszikus-feldolgozását, amelyhez szupercsapatot válogatott: a korábbi filmjében is szereplő Saoirse Ronan és Timothée Chalamet mellé Emma Watsont, Meryl Streepet, Florence Pugh-ot és Chris Coopert is megnyerte, hogy a maga modern, szemtelen stílusában mesélje újra a klasszikus történetet. HBO 3. 23.40