Trump letartóztatását kéri az Interpoltól Irán

Boris Johnson szerint biztató, hogy a legveszélyeztetettebbek csaknem negyedét már beoltották.

A tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőzési számot regisztrálták kedden Nagy-Britanniában. Az egészségügyi minisztérium kedd esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 60 916 új fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. Most először fordult elő, hogy a tesztekkel kimutatott új koronavírus-fertőzések száma meghaladta 60 ezret egy nap alatt.



A brit kormány számítási módszertana szerint – amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe – kedden 830 páciens halt meg Covid-19 betegségben. A kedd este zárult egy hétben 4738 halálos áldozata volt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak, 1478-cal, 45,3 százalékkal több, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.

A visszamenőleges számítások alapján áprilisban, a járvány tavaszi nagy-britanniai tetőzésének idején valószínűleg meghaladta a százezret a naponta bekövetkezett új koronavírus-fertőzések száma, de az akkor még igen szűkös, napi 15-20 ezer koronavírus-teszt elvégzésére elégséges tesztelési kapacitással ennek csak a töredékét, naponta 5-6 ezret lehetett kiszűrni. A brit egészségügyi minisztérium kedd esti beszámolója szerint előző nap 464 611 koronavírus-szűrést végeztek országszerte, de az elmúlt időszakban előfordult, hogy meghaladta a félmilliót a naponta elvégzett tesztek száma. A brit kormány az új koronavírus-variánssal való megfertőződések gyors terjedésének megfékezésére keddtől Anglia egész területére szigorításokat rendelt el. A lakosság csak a legindokoltabb esetekben – alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, munkába járás, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából – hagyhatja el otthonát, illetve akkor, ha valaki családon belüli erőszakcselekmény elől kénytelen menekülni. Ugyanakkor az Egyesült Királyságban már folyamatban van az ország történetének legnagyobb oltási kampánya. Boris Johnson brit miniszterelnök kedden bejelentette:

„a legveszélyeztetettebb korosztály csaknem negyedét már beoltották. A jelenleg forgalomban lévő két vakcinával, a Pfizer és a BioNTech vállalatok, illetve az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari cégcsoport által kifejlesztett oltóanyagokkal Angliában kedd estig 1,1 millió, az Egyesült Királyság egészében 1,3 millió embert oltottak be”.

Az angliai lakosság 80 éven felüli korosztályából több mint 650 ezren részesültek a koronavírus elleni oltásban. Ez azt jelenti, hogy Angliában - az Egyesült Királyság mesze legnépesebb országrészében - e korcsoport tagjainak 23 százaléka kapta meg a vakcinát - hangsúlyozta a brit kormányfő.

Két nap, ezer halott az olaszoknál

Meghaladta a 76 ezret az új koronavírus-járványban elhunyt emberek száma Olaszországban az egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi két nap alatt ezren vesztették életüket.

A tavaly február óta elhunyt betegek száma alig két napja, január 3-án lépte át a 75 ezres küszöböt. Az utóbbi huszonnégy órában 649-en haltak meg a korábbi 348-hoz képest.

Olaszországban tömegesen végzik az orrtamponos tesztelést a gyógyszertárak előtt Fotó: Roberto Silvino / NurPhoto / AFP

Egy nap alatt több mint 15 ezer új fertőzöttet szűrtek a hétfői majdnem 11 ezerhez képest, de majdnem ötvenezerrel több tesztelést végeztek. Olaszország három hónapja él korlátozások közepette, ennek ellenére nem sikerült jelentősen laposítani a járványgörbét, és a halottak napi száma sem csökkent. Csökkenés egyedül az aktív fertőzöttek számában mutatkozik, amely hatszázezer alá süllyedt a december 5-én mért több mint 755 ezerhez képest. A korlátozások segítségével 23 ezerre redukálódott a kórházban kezeltek száma, és 2569-en vannak lélegeztető-gépen az egy hónappal ezelőtti majdnem 3500-hoz képest.



Korlátozások és oldások

A járványintézkedések értelmében Olaszországban kedden és szerdán ismét egész napos zárlat lépett életbe, január 7-től pedig a korlátozások és oldások váltakozása folytatódik. Egyelőre egészen január 15-éig tilos a tartományok közötti közlekedés.

Az egészségügyi helyzet elsősorban az északkeleti Veneto tartományban rosszabbodott, ahol továbbra is a legmagasabb, háromezer feletti az egy nap alatt szűrt fertőzöttek száma, és a régióban haltak meg egy nap alatt a legtöbben, 175-en. A farsangi felvonulásairól ismert toszkán Viareggio városa elsőként jelentette be, hogy a karneváli szezont szeptemberre teszik át, ami most először fordul elő a helyi karnevál 19. század végén kezdődött történetében. Közben a Vatikán is közölte: a járványhelyzet miatt Ferenc pápa vasárnap elhalasztja a csecsemők hagyományos megkeresztelését a Sixtus-kápolnában. Olaszországba karácsony óta majdnem egymillió adag Pfizer-BioNTech oltóanyag érkezett, és kedd estig több mint 182 ezer embert oltottak be, kivétel nélkül egészségügyi dolgozókat és idősotthonok lakóit.