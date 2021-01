Nem engedték be Kínába WHO embereit, akik a koronavírus eredetét szerették volna kinyomozni

A kormányfő közlése szerint az országba csak a legszükségesebb esetben engednek be bárkit is külföldről. A korlátozás alól a bukott elnök sem jelent kivételt.

Egészen Skóciáig menekülne Donald Trump, csak ne kelljen megjelennie riválisának ünnepélyes beiktatásán. Az előkészületeket megtette, ugyanis skóciai golfüdülőjétől mindössze egy óra autóútra lévő Prestwick repülőterén legalábbis jelezték, hogy január 19-én számítsanak érkezésére. A skót kormány nem fogadta kitörő örömmel a hírt. Nicola Sturgeon miniszterelnök kedden azt nyilatkozta, fogalma sincsen, mik Donald Trump tervei, de Skóciába jelenleg csak a legszükségesebb esetekben engednek be bárkit is, és ez a volt amerikai elnökre is igaz.