Október eleje óta 54-en fagytak halálra Magyarországon

Megerősítette a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Magyar Hang kérdésére , hogy nem csak szabálysértési eljárást, hanem közigazgatási hatósági eljárást is indítottak a január 2-án a járványügyi intézkedések dacára Bicske fideszes polgármestere, Bálint Istvánné által megrendezett újévi koncert és évértékelő beszéd miatt. A rendőrség azt is közölte a lappal, hogy az eseményen rendőri intézkedés nem történt, sőt, nem is volt tudomásuk a rengeteg embert vonzó rendezvényről. A rendőrség illetékeseitől arra nem kaptak választ, hogy mivel a kormány rendelete szerint január 3-ig tilos volt a közterületi alkoholfogyasztás, ugyanakkor január 2-i rendezvényen ingyenesen forralt bort is osztottak a résztvevőknek, ezt vizsgálja-e a hatóság.