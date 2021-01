Így szentelték meg Orbán Viktor irodáját (videó)

Orbán egykori miniszterének lenne ambíciója.

Noha megjegyezte, az embereknek kell dönteni arról, ki legyen Orbán Viktor kihívója. Nem tudja, lesz-e ilyen előválasztás, de a maga részéről „szolgálni még hajlandó, ha erre szükség van”. Nem ez az első alkalom, hogy kacérkodik az egységes ellenzéki kormányfőjelöltséggel. Erről a lehetőségről legutóbb októberben beszélt. Mint lapunk is megírta , ekkor azt mondta, Gyurcsány Ferenccel nem ülne be egy frakcióba, és a Fidesszel is kizártnak tartja az együttműködést.