Belarusz mérleg: 33 ezer ember őrizetben 900 büntetőügyben

Raphael Warnock demokrata párti jelölt győztesnek nyilvánította magát szerdán az amerikai szövetségi szenátus Georgia állambeli pótválasztásán az addig összeszámolt szavazatok alapján, de republikánus párti ellenfele, Kelly Loeffler hivatalban lévő szenátor is közölte, hogy a számlálás az ő győzelmével fog véget érni.

A voksok 98 százalékának összeszámlálása alapján Warnock 50,4 százalékos részeredménnyel vezetett, Loeffler pedig így 49,6 százalékon állt az Edison Research közvélemény-kutató intézet szerint, de nagy amerikai intézetek nem készítettek ilyen felmérést. Az NBC, a CNN és a CBS televízió mind azt jelzi, hogy Warnock valóban győzelmet arat. Warnock az Ebenezer Baptista Egyház fekete bőrű lelkésze Atlantában, ahol Martin Luther King néhai fekete polgárjogi harcos is prédikált. Ha megválasztják, ő lehet Georgia első fekete szövetségi szenátora. Győzelmét helyi idő szerint kedd éjfél után videoüzenetben jelentette be, amelyet az interneten közvetítettek. A Georgia másik szövetségi szenátori helyéért folyó verseny is nagyon éles, és szintén a voksok 98 százalékának összeszámlálása alapján a demokrata párti Jon Ossoff vezet 50,2 százalékkal. A republikánus David Perdue-nak 49,8 százalékos részeredménye van. Ezeket az adatokat is az Edison Research szolgáltatta. A szavazatszámlálás során végig fej fej melletti volt a verseny mindkét helyért. Brad Raffensperger, az állam választási ügyekben illetékes államtitkára konkrét adat megadása nélkül beszámolt arról, hogy nagyon magas volt a részvételi arány. Georgiában egyik szenátorjelölt sem szerezte meg a voksok legalább 50 százalékát a november 3-i választáson, amikor elnökválasztást is tartottak az Egyesült Államokban, ezért kellett pótválasztást tartani. Ennek a választásnak az eredményén múlik majd a többség sorsa a szövetségi szenátusban. Ha a republikánusoknak sikerül akár csak az egyik helyet ismét elnyerniük, akkor többségük lesz a felsőházban. Ha mindkét helyet a demokrata párti jelölt szerzi meg, akkor a két pártnak azonos számú - 50-50 - helye lesz a szenátusban, és ebben az esetben ha a szavazásokon egyenlőség alakul ki, akkor a szenátus elnöke, Kamala Harris leendő demokrata párti alelnök szavazata dönt majd.