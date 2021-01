Képekben a Capitolium ostroma

Donald Trump hívei szerdán délután betörtek a Capitoliumba, miután a bukott elnök Washingtonba hívta őket, több ezres tömeg körülvette a törvényhozást és az erkélyekre felmászva hatolt be. A hatóságok könnygázt is bevetettek, végül a távozó elnök felszólította szimpatizánsait, hogy menjenek haza. Csaknem négyórányi zavar után nyilvánították biztonságosnak az amerikai törvényhozás épületét. A nő, akit az erőszakos behatolás közben mellbe lőttek, életét vesztette. Három másik ember is meghalt, haláluk okát egyelőre nem közölték. Ötvenkét embert vettek őrizetbe az eseményekkel kapcsolatban, harmincat pedig az elrendelt, este 6 órai kijárási tilalom megsértése miatt.