Rejtélyes orosz halálesetek

Alekszej Navalnij túlélte az FSZB ügynökeinek akcióját, de más "ellenségek" nem voltak ennyire szerencsések.

Több régebbi halálesettel is kapcsolatba hozhatók az Alekszej Navalnijt tavaly megmérgező orosz titkosszolgálati csoport tagjai. Ezt a Bellingcat nevű tényfeltáró honlappal együttműködő bolgár újságíró, Hriszto Grozev nyilatkozta az internetre kényszerített független orosz tévének, a Dozsgynak (Eső), illetve az Eho Moszkvi rádiónak. Az összefüggések egy része az orosz belföldi légi járatok utaslistáiból vált világossá: a Navalnijt három éven át követő, majd megmérgező ügynökök egyke több helyen is néhány nappal egy-egy rejtélyes haláleset előtt bukkant fel. A KGB-utód Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kivégzőosztaga a jelek szerint aktívan foglalkozott az orosz vezetésnek kellemetlen kaukázusi személyek likvidálásával. A 26 éves Timur Kuasev holttestét 2014 augusztusában találták meg a Nalcsik szélén lévő erdőben. A kaukázusi muszlim lakosság jogaiért felszólaló újságíró hóna alatt injekció nyoma látszott, de halálának okát nem sikerült megállapítani. Három nappal korábban érkezett a szomszédos Mineralnije Vodiba a Navalnij megmérgezésével is kapcsolatba hozható Iván Oszipov (Szpiridonov) nevű ügynök , civilben orvos. A dagesztáni lezgin nemzeti kisebbség jogaiért szót emelő Ruszlan Magomedragimov 2015 márciusában Kaszpijszkban halt meg, az orvosi vizsgálat szerint megfulladt. Oszipov (Szpirdonov) az eset előtt négy nappal érkezett meg a közeli Vlagyikavkaz repülőterére. Magomedragimov a Szadval nevű lezgin mozgalomban volt aktív - nem sokkal később ennek vezetője is váratlanul az életét vesztette. Az ellenzéki Új Oroszország mozgalomban szerepet játszott Nyikita Iszajev halála is gyanús. A 41 éves politikus 2019 novemberében a Tambov-Moszkva vonaton lett hirtelen rosszul. A családjával immár Washington közelében élő ifjabb Vlagyimir Kara-Murza két év alatt kétszer szenvedett súlyos és rejtélyes betegségben, amely 2015-ben és 2017-ben is Moszkvában érte utol. Az ellenzéki aktivista tünetei hasonlítottak Navalnijéra.