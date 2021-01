Meghalt egy lakástűzben súlyosan megsérült nő Kőbányán

A két rendőr eseti segélyt kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól és az Országos Rendőr-főkapitányságtól, a férfi járőr pedig a Belügyminisztériumtól is.

Anyagi és egyéb támogatást is kap az Újpesten megkéselt rendőr és járőrtársa – mondta el az MTI-nek az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön. Gál Kristóf hozzátette: az Újpesten 2020. december 24-én reggel történt rendőri intézkedésben érintett két kollégája – mint ahogy minden, a szolgálata ellátása közben balesetet, sérülést elszenvedő rendőr – egészségügyi szabadsága alatt távolléti díjat kap. Tavaly december 24-én egy zavartan viselkedő férfi rátámadt egy IV. kerületi társasházhoz kiérkező járőrpárosra, amelynek egyik tagját – egy 26 éves rendőrt – többször megszúrta. A járőrpáros másik tagja, egy 23 éves őrmesternő több lövést adott le a támadóra, egy 35 éves délegyházi férfira , aki a helyszínen meghalt. A megkéselt rendőr azóta is kórházban van. – A rendőrség elkötelezett amellett, hogy valamennyi, hasonló helyzetbe kerülő tagjáról – a jogszabályok által biztosított lehetőségeket kihasználva – maradéktalanul gondoskodjon – hangsúlyozta a szóvivő, hozzátéve: az anyagi és más ellátás nem korlátlan, de a szervezet pluszjuttatásokkal támogatja a megsérült munkatársakat. A konkrét esetről szólva ismertette: a két rendőr eseti segélyt kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól és az Országos Rendőr-főkapitányságtól, a férfi kolléga pedig a Belügyminisztériumtól is. Ezenfelül – mondta az ORFK szóvivője – parancsnokaik minden lehetséges módon segítik munkatársaikat: például ha a vidéken élő családtagjaik meg akarják látogatni őket, kifizetik utazásuk és szállásuk költségét. – Az anyagi támogatás mellett a lelki felépülést is támogatja a szervezet – mondta a szóvivő. Hozzátette: