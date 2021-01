Vészhelyzetet hirdettek Tokióban és a szélesebb agglomerációban

Csütörtökön hétezer fölé emelkedett az egy nap alatt újonnan regisztrált koronavírusos esetek száma, ebből 2447 új fertőzöttet Tokióban jegyeztek fel.

Vészhelyzetet hirdetett a japán kormány csütörtökön a koronavírus-járvány miatt Tokióban és a szélesebb agglomerációban, miután újabb rekordot döntött meg a naponta diagnosztizált új fertőzöttek száma. Szuga Josihide japán kormányfő bejelentése szerint az intézkedés egy hónapig - péntektől február 7-ig - lesz hatályban Tokió és három vele szomszédos régió, Csiba, Kanagava és Szaitama területén, ahol összesen mintegy 37 millió ember, az ország teljes lakosságának harmada él. A japán vészhelyzeti korlátozások kevésbé szigorúak, mint az európai országokban hasonló helyzetben bevezetett zárlatok. Japánban megkérik az embereket, hogy maradjanak otthon, ne menjenek zsúfolt helyekre. Az éttermeket és bárokat felszólítják, hogy este 7 után már ne szolgáljanak fel alkoholt, 8-kor pedig zárjanak is be. A bevásárlóközpontok és az iskolák nyitva maradhatnak. A múzeumokban, mozikban és egyéb rendezvényeken korlátozni kell a látogatók számát. Az ötezer fő feletti tömegrendezvényeket nem lehet megtartani. Japánban a korlátozások megszegőit nem fenyegeti pénzbüntetés, a tapasztalatok szerint az emberek ennek hiányában is készségesek együttműködni. Aki megsérti a hatóságok kifejezett kérését, annak neve felkerül egy nyilvános listára, míg azok, akik betartják az ajánlásokat, állami segélyre lesznek jogosultak. Csütörtökön hétezer fölé emelkedett az egy nap alatt újonnan regisztrált koronavírusos esetek száma, ebből 2447 új fertőzöttet Tokióban jegyeztek fel. Tavaly áprilisban a járvány miatt hasonló vészhelyzetet hirdettek ki Tokióban, majd később országos szinten. Számos szakértő szerint a japán hatóságoknak már korábban kellett volna szigorúbb járványellenes intézkedéseket bevezetni, és a mostani korlátozások nem lesznek elegendőek a járvány megfékezéséhez. Néhányan arra figyelmeztetnek, hogy az éttermek kora esti bezárása például csak nagyobb zsúfoltságot idézhet elő napközben. A koronavírus elleni oltások Japánban várhatóan csak februárban kezdődhetnek. Első körben az egészségügyi dolgozókat és a kiemelten fontos munkakörökben dolgozókat fogják beoltani.