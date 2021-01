Kásler Miklós elmondta, hogyan változik az alapellátás az egészségügyben

Az erről szóló kormánydöntést várhatóan pénteken jelentik be.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára beszámolójával kezdődött az Operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Elmondta, hogy a pedagógusok tesztelésekor 209 pozitív koronavírusos esetet regisztráltak, de közlése szerint meglehetősen alacsony volt az érdeklődés az oltásra a pedagógusok között. Az általános iskolákat továbbra sem zárják be, azok az eredeti tervek szerint kinyitottak január 4-én. A középiskolákban továbbra is digitálisan folyik az oktatás. Úgy fogalmazott, hogy most járványügyi, és nem tanügyi kérdés az oktatás menete.

Az új vírusmutációra is tekintettel az óvatosság mellett döntöttek, ezért az Operatív törzs azt javasolja a kormánynak, hogy január 11. után is folytatódjon a digitális tanrend a középiskolákban és a szaknevelésben.

Az erről szóló kormánydöntést várhatóan pénteken jelentik be. Se a tanulók, se a tanárok nincsenek kitiltva az iskolákból, tehát ahol a félévzáráshoz szükséges, ott egyéni konzultáció lehetséges. Beszámolója végén felidézte Müller Cecília országos tisztifőorvos szavait, miszerint több van már mögöttünk, mint előttünk. A járványügyi adatokat ismertetve Müller Cecília kijelentette, hogy az elmúlt 24 óra adatai is azt mutatják, hogy még messze nem vagyunk a járvány végén. Ezért továbbra is fontos az intézkedések betartása. Közölte, hogy újabb 3 068 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 334 836-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 127, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 325-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 144 970. Kórházban 5 387 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. Az egészségügyi dolgozók közül a sürgősségi osztályok dolgozói már megkapták a koronavírus elleni vakcinát. Úgy fogalmazott, hogy lassan belépnek a körbe a szakellátók és a háziorvosok is a körbe, amikor elegendő vakcina áll már rendelkezésre. Szerda estig 31,5 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be. Emlékeztetett arra, hogy csütörtökön elkezdődött az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak beoltása. Kijelentette, hogy nagyon szép számban jelentkeztek mind a lakók, mint a dolgozók az oltásra, összesen 1226 személy. Azt mondta, hogy ennek logisztikája hatalmas kihívás a járványügynek is, mivel ilyen számban még nem volt egyszerre oltakozás az országban. Hozzátette, hogy lehetőséget is ad a tapasztalatgyűjtésre, és ez hasznos lesz a népegészségyügyi szakembereknek, a szervezőknek és az oltócsoportoknak is. Jó hírként említette, hogy a Moderna vakcináját is engedélyezték az Európai Unióban. Magyarország 1 744 ezer adagot kap ebből, ennyi van lefoglalva.

– Időben és számban szeretnénk megnyerni ezt a csatát, úgyhogy minden érkező vakcinának nagyon örülünk – jegyezte meg Müller Cecília.

Hozzátette, hogy a tervek szerint a Moderna szállítmánya jövő héten megérkezhet Magyarországra. Kiss Róbert alezredes ismertette a rendőrségi adatokat. Az elmúlt 24 órában egy presszót záratott be, a novemberi korlátozások óta pedig összesen 111 üzlethelyiséget záratott be a rendőrség ideiglenesen. Szerdán 3062 karantént rendeltek el, így jelenleg 21 627 karantén van az országban. Müller Cecília újságírói érdeklődésre elmondta, hogy minden háziorvos beadhatja majd a vakcinát, rájuk oltópontként és oltóorvosként is számítanak. Ők rendelkeznek akár egy allergiás reakció elhárításához szükséges tudással és eszközzel is. Az országos tisztifőorvos kérdésre azt válaszolta, hogy feltétlenül indokoltnak tartják a köztéri maszkviselés fenntartását. Magyarország is úgy kapja a vakcinát, hogy egy ampullában öt fő beoltására elegendő vakcina van. Ezért is hívják be időpontra a beoltandó személyeket, hogy ne menjen pocsékba oltóanyag, és pontosan annyi személyt fogadjanak, akinek aznap beadják a vakcinát. Az oltópontoknak megírta az országos tisztifőorvos, hogy nem maradhat beoltatlanul vakcina egyetlen nap sem. Tegnap sem regisztrálták még Magyarországon a koronavírus új brit mutációját. Müller Cecília szerint az nem fordulhatott elő ősszel, hogy aki kért influenza elleni vakcinát, annak ne jutott volna, mivel 200 ezer adagot még nem használtak fel. A gyerekek részére is 54 ezer adag rendelkezésre áll, de lesz hamarosan újabb adag. Úgy fogalmazott, hogy bőségesen el tudják látni a lakosságot az influenza elleni oltóanyaggal. Az országos tisztifőorvos leszögezte, hogy Magyarország tartja magát a Pfizer-vakcina alkalmazási javaslatához, ezért nem támogatják a második oltás késleltetését. Tartják magukat ahhoz, hogy 21 napot kell várni a két oltás között.