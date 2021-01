Bayer Zsolt állítja, semmivel sem tartozik Hadházy Ákosnak

A Pesti úti idősotthon vezetőjét szerdán délben értesítették arról hogy csütörtökön jönnek oltani.

Nincs semmiféle oltási terv – válaszolta a Népszava kérdésére Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, aki szerint ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a főváros semmiféle írásbeli tájékoztatást nem kapott eddig arról, hogy milyen ütemben, mely napokon oltják be a fővárosi fenntartású idősotthonokban élőket és dolgozókat. A Pesti úti idősotthon vezetőjét szerdán délben értesítették arról hogy csütörtökön jönnek oltani, így az otthon személyzetének kevesebb, mint 24 órája volt arra, hogy az idős gondozottakat tájékoztassák, illetve meggyőzzék őket az oltás hasznosságáról. A helyzetet tovább nehezítette, hogy több bentlakó esetében gyám hozza meg a szükséges döntéseket, így az oltás beadása előtt az ő belegyezésüket is meg kellett szerezniük. A nehezítő körülmények ellenére a lakók és a dolgozók 70 százaléka kérte az oltást – mondta Gy. Németh Erzsébet, aki nagyon büszke volt arra, hogy az intézmény dolgozóinak ennyire sok időst sikerült meggyőzni annak ellenére, hogy a kormány folyamatos félretájékoztatása, illetve információ visszatartása ez ügyben is nagy fokú bizalmatlanságot szül. Ezt bizonyítja szerinte az is, hogy az egészségügyi dolgozók oltási hajlandóság jelenleg alig 21 százalékon áll, míg az első körben kijelölt négy idősotthonban élőknek kevesebb, mint a fele igényelte az oltást. A Pesti úti otthonban 554 idős ember él. Az oltásra jelentkező 388 gondozottat, valamint a 150 fő feletti dolgozót az intézmény három külön szobájában kialakított oltópontokon oltották be az egészségügyi team tagjai, akiknek a munkáját nagyon profinak minősítette a főpolgármester-helyettes. A tőlük kapott információ szerint bízik abban, hogy minden jelentkező megkapja az oltást. A szintén a helyszínre érkező Sára Botond, a fővárosi kormányhivatal vezetőjének ígérete szerint akik most még nem kértek oltást, később meggondolhatják magukat. A második oltást 21 nap múlva kapják meg a Pesti úti otthonban élők. Gy. Németh egyúttal azt is kérte a kormánymegbízottól, hogy a többi otthon oltási időpontjáról a fővárosi önkormányzat is kapjon értesítést, lehetőség szerint kicsit előbb, mint ahogy a Pesti úti esetében történt. A kormány megbízott azonban egyelőre nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy mikor kerül sorra a többi fővárosi idősotthon. Az volt a benyomásom, hogy sem a kormányhivatal, sem az egészségügyi team nem ismeri az oltási menetrendet és az otthon vezetőségéhez hasonlatosan az utolsó pillanatban tudták csak meg, hogy csütörtökön a Pesti úton oltanak – válaszolta a Népszavának a főpolgármester-helyettes, aki nem tartja kizártnak, hogy ez a rapid oltás annak is köszönhető, hogy a Magyarországra érkezett 100 ezer vakcinából az alacsony oltási hajlandóság miatt eddig csak ötödét sikerült felhasználni.