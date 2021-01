Megjárták a poklot, most a mennybe készülnek

A koronavírus-járvány miatt később kezdődik a világbajnoki sorozat, kiesik két ázsiai helyszín és a tesztelések helyszíne is módosulhat.

Beigazolódtak az előzetes jóslatok az előző szezon után az ideit is alaposan felforgatja a koronavírus-járvány. Mint emlékezetes, tavaly három hónapig nem rendeztek vb-futamot, majd zárt kapuk mögött, rendkívüli biztonsági intézkedések mellett lehetett csak lebonyolítani a versenyeket. Hogy idén lehetnek-e nézők a helyszíneken, egyelőre nem tudható, tavasszal valószínűleg még nem, de az sem kizárt, hogy az egyik pályán szurkolhatnak majd a rajongók, máshol viszont nem lesz erre lehetőségük. A szigorú beutazási szabályok miatt (aki Ausztrália területére lép, két hét karantén vár rá) szinte biztosan elmarad a március 21-re tervezett szezonnyitó Melbourne-ben. Ha a járványhelyzet ezt lehetővé teszi, akkor november 21-én pótolják a futamot. Helyette egy héttel később, március 28-án Bahreinben kezdődhet az idei vb. Az ausztráliai futam időpontjának módosítása érinti a Brazil Nagydíjat is, amit eredetileg november 14-én rendeztek volna. Mivel Dél-Amerikából nagyon sokat kell utazni Ausztráliáig és az időeltolódás is komoly terhelést jelent az emberi szervezetnek, a brazil versenyt egy héttel korábban tarthatják, november 7-én. A novemberre tervezett ausztráliai verseny után is változna a program, az eredetileg elképzeltnél egy héttel később, december 5-én rendeznék meg a Szaúd-Arábiai Nagydíjat, Abu-Dhabiban pedig 12-én kerülne sor a sorozat záró futamára. A Motorsport-Magazine.com úgy értesült, hogy elmarad a Kínai és a Vietnami Nagydíj is. Mindkét helyszínen a koronavírus-járvány a kiváltó ok, nagy szponzorok léptek vissza a futamok támogatásától. Ezt az értesülést hivatalosan még nem erősítették meg, de az internetes portál már azt is megírta, hogy mivel idén a jogtulajdonos mindenképpen meg akarja rendezni a történelmi rekordot jelentő 23 versenyt egy szezonon belül, lesznek európai helyszínek, melyek dupláznak. Imolában és Portugáliában rendezhetnek két-két futamot az ázsiai helyszínek helyett. Aláírt szerződések a plusz versenyekről még nem születtek, de az informális egyeztetések során egyik európai házigazda sem zárkózott el egy-egy újabb verseny megrendezésétől. Nincs még végleges döntés az európai futamok kezdési időpontjairól, de előfordulhat, hogy visszatér a 2018 előtti gyakorlat és ismét 14 órakor lesz a rajt, az elmúlt években jellemző 15.10 helyett. Azért kezdődtek a hagyományosnál egy óra tíz perccel később a versenyek, mert ez növelte a nézettséget Amerikában, az egyik legjelentősebb piacon. A plusz tíz percet is az amerikaiak kérték, mert ebbe az idősávba minden futam elé be tudtak tenni a televíziók egy reklámokkal is megtűzdelt felvezetést közvetlenül a rajt elé. A vírushelyzet miatt azonban csökken a televíziós hirdetések száma is, már nem létkérdés az amerikaiak számára ez a plusz idő, az európaiak pedig jobban szerették a megszokott 14 órás kezdést. A rajt időpontjáról a csapatok még egyeztetnek a televíziós társaságokkal.

Változhat a teszthelyszín Eredetileg Barcelona volt a téli tesztelések hivatalos helyszíne. Az Ausztrál Nagydíj elhalasztása után azonban több csapat fölvetette, hogy jobb lenne Bahreinben körözni az F1-es autókkal – lévén ott lehet az idénynyitó. Ebben a kérdésben is a közeljövőben várható döntés, a sport1.de információja szerint több támogatója van a helyszínváltásnak, mint ellenzője.

Alpine: A Suzukitól jön az új csapatfőnök Elhagyta a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában (MotoGP) friss bajnok Suzukit Davide Brivio, aki sajtóhírek szerint az Alpine istállónál (korábbi Renault) lesz csapatvezető. Brivio a váltásról annyit mondott, hogy váratlanul érte az ajánlat és nehéz szívvel búcsúzik korábbi csapatától, de úgy érezte, az új szakmai kihívásra nem mondhatott nemet. A szakember öccse, Roberto Brivio a Suzuki csapatkoordinátora, arról egyelőre nem érkezett információ, hogy követi-e testvérét az F1-be.