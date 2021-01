Jövőre jöhet az azeri gáz

A koronavírus árnyékában a november sem hozta meg a lakosság vásárlási kedvét, de a webáruházak jó kört futottak.

Érezhetően visszafogta az ünnepek előtti költekezést a koronavírusjárvány. A KSH csütörtökön közzétett novemberi adatai szerint ugyanis az egy évvel korábbihoz képest 0,8 százalékkal mérséklődött a kiskereskedelmi üzletek forgalma. Az vásárlók lényegében csak élelmiszerekből és gyógyszerekből vettek kissé többet, mint egy évvel korábban, a karácsonykor tipikus ajándéknak számító árucikkeket – könyvet, műszaki cikket, ruhát, cipőt - kínáló boltok forgalma viszont továbbra is jelentősen elmaradt. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint összességében mégis inkább pozitív meglepetésként lehet értékelni az adatokat, hiszen a novemberben jelentősen szigorodó korlátozó intézkedések ellenére is némileg javulni tudott a kiskereskedelmi összkép. Októberhez képest ugyanis 1,1 százalékos javulást jelentenek ezek a számok. Bár egyre többen dolgoznak otthonról, ez nem vetette vissza még jobban az üzemanyag-kiskereskedelmet, igaz, az előző év novemberéhez képest így is 9,4 százalékkal csökkent az értékesítés a benzinkutakon. Ennél azonban a szeptemberi és az októberi hónap is gyengébb volt. Az élelmiszer-kiskereskedelem forgalma pedig a szokásosnál ugyan alacsonyabb szinten, de stabilizálódni látszik. Sőt: éppen e terület 1,8 százalékos éves bővülése járult hozzá leginkább a teljes kereskedelmi szektor vártnál kedvezőbb teljesítményéhez – mutatott rá Virovácz Péter. A nem-élelmiszer kiskereskedelem esetében a vásárlások jelentős része átkerült az online térbe. A webáruházak már 2019-ben is 38 százalékkal növelték éves alapon mért forgalmukat, tavaly novemberben pedig még jobban belehúztak, így további 43 százalékkal tudtak bővülni. Virovácz Péter szerint már csak az a kérdés, a karácsonyi időszak mennyivel sikerült gyengébbre 2020-ban, mint 2019-ben. Ez nagyban meghatározza majd ugyanis, milyen mértékű csökkenést mutat a GDP a tavalyi év utolsó negyedévében. Az ING etéren jelenleg 2,5 százalékos negyedéves alapon mért visszaeséssel számol. A KSH heti monitor közléseiben az online pénztárgépek adataiból december közepéig lehet látni a kiskereskedelem teljesítményét, ez pedig továbbra sem jelez hatalmas bevásárlási lázat. Sőt: a november 12. - december 11. közötti időszakban a bolti kiskereskedelem folyóáron számolt forgalma 1,2 százalékos mínuszba került, és ebben még nincs is benne az infláció. Ebben az időszakban is csupán az élelmiszer- és a gyógyszer-kiskereskedelem tudott némi növekményt felmutatni, az üzemanyag kereskedelem, a szabadidős, kulturális cikkek, vagy az egyéb háztartási cikkek területén 15-22 százalékos visszaesést látni.



Európa-szerte mínuszban a kereskedők Szinte egész Európában jelentősen visszaesett novemberben a kiskereskedelmi forgalom az újabb járványügyi korlátozások bevezetésének hatására – derül ki az Eurostat friss adataiból. Az Európai Unióban októberhez képest 5, éves alapon 2 százalékos, az euroövezetben 6,1, illetve 2,9 százalékos volt a visszaesés. Októberhez képest főként üzemanyagból és nem élelmiszer típusú termékekből vettek kevesebbet az emberek, de visszaesett kissé az élelmiszerüzletek forgalma is. Éves alapon ugyanakkor az élelmiszerfogyasztásban még bővülés látszik. Havi és éves alapon is a francia kereskedők könyvelhették el a legnagyobb mínuszt: 18, illetve 15,7 százalékkal zuhant forgalmuk. A norvég boltok viszont mindkét összehasonlításban tudták növelni forgalmukat.