Menczer Tamásnak a Capitolium ostromáról is Gyurcsány jut eszébe

Drágább lehet, ha valaki brit webshopból rendel magának terméket.

Vámkötelessé vált az árutartalmú postai küldeményforgalom Magyarország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország között a Brexit hatályba lépésével 2021. január elsejétől

- közölte honlapján a Magyar Posta. A közlemény emlékeztet rá , hogy az Egyesült Királyság a vámuniónak sem tagja a kilépést követően. A változás nem csak a cégeket, de a magánszemélyeket is érinti, amiért harmadik országként kell kezelni import és export viszonylatban is a postai árutartalmú küldeményforgalmat Nagy-Britanniát és Észak-Írországot érintően. Az import (beérkező) árutartalmú küldemények esetében a legfontosabb változás, hogy azokat Magyar Posta Nemzetközi Posta Kicserélő Központjában vámeljárás alá vetik, csakúgy, mint bármely más „harmadik országból”, azaz az Európai Unió határain kívülről érkező árutartalmú küldeményeket.

Vagyis, ha valaki brit webshopból rendel, számíthat rá, hogy adott esetben közterhet kell fizetnie. A szabályok ugyanazok, mint az Ázsiából származó küldeményeknél, vagyis 22 euróig áfa- és vámmentes, 150 euróig áfát, efelett pedig áfát és vámot is kell majd fizetni a megrendelt termék értéke alapján.

Ha magánszemélytől érkezik csomag magyarországi címzettnek, abban az esetben ajándékozásról van szó, és az érkező áruk 45 euró értékig áfa- és vámmentesek. Ilyen esetben kell egy ajándékozási nyilatkozat is. Áfát 45 euró érték felett kell fizetni, és ha az ajándék értéke meghaladja a 150 eurót akkor nemcsak áfa, hanem vámfizetési kötelezettség is keletkezhet. A Magyar Posta felhívta arra is a figyelmet, hogy akár ajándék érkezik, akár online rendelés, ha vámeljárás alá kerül a küldemény, a címzetteknek a vámkezelés postai szolgáltatási díjával is számolnia kell. Amennyiben valaki vámköteles levelet vagy csomagot ad fel az Egyesült Királyságba, azokat csak teljes adat ellátottsággal veszi fel a Magyar Posta, így CN 22/23 vámáru nyilatkozat csatolása szükséges hozzá. Azok az ügyfelek, akik a postai elektronikus feladást használják, annyi változást észlelnek majd, hogy kötelező lesz a vámkezeléshez szükséges adatok kitöltése is. A Brexit miatt várhatóan tovább lassul majd a postai export forgalom Nagy-Britanniába és Észak-Írországba - áll a tájékoztatásban.