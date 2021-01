Folyik egy új osztrák-magyar vakcinakísérlet

Az országos tisztifőorvos szerint a háziorvosok alkalmasak az oltások beadására. Kijelentése meglepő, mert egy háziorvos a közösségi portálon azt írta, csak szerda délben kapott levelet az illetékes kormányhivataltól arról, hogy 16 óráig nyilatkozzon: alkalmas-e a rendelője tömegek oltópontjának? A levél szerint ugyanis a kormányzat 5000 háziorvosi rendelőt jelölt ki erre a célra, ezért érdeklődnek, hogy az övé valóban megfelelő-e.

– A háziorvosi rendelők nagy része biztosan nem alkalmas a feladatra, mert nincs külön fektető, illetve olyan helyiség, ahol az oltás utáni fél órás várakoztatást meg lehet oldani – mondta lapunknak Cserni István verőcei háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója. – Ha csak valaki elájul és ezért tíz perce le kell fektetni, már borul az egész rendszer. Hozzátette: rendelési időben biztosan nem lehet oltani, ráadásul sok helyen váltott műszakban használják az orvosok a helyiségeket. Így az ilyen helyeken oltásra elkülöníthető időszakok sincsenek. „Nem tudok 10 percenként oltani, és nem is tudom hová leültetni a beteget utána fél órára. A rendelő ajtaja előtt körülbelül 4 négyzetméteren 6 szék van. Ekkora helyen három azonos időben dolgozó háziorvos páciensei várakoznak” – jelzett lapunknak további problémákat egy másik háziorvos. Cserni István szerint a lehetőségeket felmérő levélre nem is nagyon lehet válaszolni, mert sok részlete tisztázatlan a tömeges oltásnak. Így például nem mondta meg még senki, hogy a saját körzetük pácienseit vagy másokat is kell-e oltaniuk. Ahogy azt sem, hogy milyen oltási reakciókkal kell számolni. Mindenki óvatos, a háziorvosok nem tudják, hogy mi is a feladat, mivel állunk szemben. Így azt sem, hogy kié a felelősség, hogyan kerül az oltópontra a vakcina, meddig és milyen körülmények között tárolható. Mindez komoly logisztikát is igényel, amelynek részletei még szintén nem ismertek.