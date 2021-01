Önkormányzatok: fájni vagy nagyon fájni fog a nadrágszíjhúzás

Jövő héten kedden 39 ezer fő részére elegendő Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra.

Kiss Róbert alezredes az Operatív törzs pénteki tájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány döntése alapján a védelmi intézkedések február 1-ig érvényben maradnak , valamint a középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig. Ez az jelenti, hogy a maszkviselési kötelezettség, az éjszakai kijárási tilalom, és az üzletek nyitvatartási rendje is érvényben marad. A rendőrségi adatok ismertetésekor elmondta, hogy az elmúlt napon 208 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt. Emellett egy üzletet zárattak be ideiglenesen, ugyanis egy nagyatádi presszóban vendégeket szolgáltak ki, a presszó előterében a vendégek alkoholt fogyasztottak, ezért hét napra bezáratták az üzletet. A novemberi hatályba lépés óta így már 112 üzletet záratott be ideiglenesen a rendőrség. Tegnap 3107 karantént rendeltek el, így jelenleg 20 865 karantén van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy újabb 2 907 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 337 743-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 115, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 440-re emelkedett. A legfiatalabb elhunyt 37, a legidősebb 97 éves volt. Azt mondta, hogy a legtöbb elhunyt valamilyen esetében alapbetegséget – főként rosszindulatú daganatos betegséget vagy keringési betegséget – tártak vele, amihez koronavírus-fertőzés is társult. A gyógyultak száma összesen 186 449, míg az aktív fertőzötteké 140 854 fő. Kórházban 5 297 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen. Összegzése szerint az intézkedések fenntartására feltétlenül szükség van, mert sok országban látható, hogy ismét emelkedik az új fertőzések száma. Péntekig 42 594 egészségügyi dolgozót oltottak be a koronavírus elleni vakcinával. Kérte, hogy az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói, illetve dolgozói is éljenek a védőoltással. Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta, hogy megdöbbentik azok a megnyilvánulások, amikor gyűlöletet tapasztal, amiért valaki beoltatja magát. Hangsúlyozta, hogy ahhoz kell felsorakozni, amit a tudomány igazol, hogy a járványt legyőzzük.