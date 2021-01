Lukasenko úgy menne, hogy marad

Mindkét oldalról követelik az elnök lemondását vagy leváltását. Ebben az esetben Joe Biden beiktatása előtt néhány napra Mike Pence alelnök lépne a helyébe.

Donald Trump súgógépről felolvasott és jól láthatóan megvágott videóüzenetben ítélte el azokat az erőszakos cselekményeket, amelyeket hívei éppen az ő biztatására követtek el szerdán Washingtonban. Joe Biden nevének említése nélkül azt mondta, hogy január 20-án új kormányzatot fognak beiktatni, ő pedig mindent el fog követni a sima hatalomváltásért. „A pillanat megbékélésért és gyógyításért kiált” – lepte meg eddig folyamatosan harcra hergelt táborát. A hangnemváltás mögött nyilván az a felismerés áll, hogy szerdán túl messzire ment: maga ellen fordította a kongresszust és könnyen lehet, hogy jogi értelemben is felelnie kell a történtekért.

Csütörtök este meghalt egy rendőr, aki megsérült a Capitoliumba betört tömeggel való közelharcban. Az FBI gyilkosság miatt nyomoz, miközben már legalább ötven embert vettek őrizetbe azok közül, akik szerdán a törvényhozás épületében randalíroztak. A hatóságok a biztonsági kamerák felvételei alapján sorra azonosítják az elkövetőket, sajtóértesülések szerint a felelősségre vonandó személyek száma akár az ezret is elérheti. A legnagyobb figyelem azonban a történtek fő felelősére, Donald Trumpra irányul. Demokrata párti és republikánus politikusok sora követeli a bukott elnök azonnali eltávolítását a hatalomból. Egyrészt a történtek miatt, másrészt azért, hogy a hátralévő napokban ne követhessen el valami őrültséget. A képviselőház elnöke, Nancy Pelosi pénteken telefonon beszélt a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével arról, hogy a beszámíthatatlan Trump az elnökségéből még hátralévő időben ne robbanthasson ki háborút és ne adhasson parancsot a nukleáris fegyverek bevetésére. Az elnök eltávolításának az lenne a legegyszerűbb módja, ha önként lemondana és átadná a hatalmat Mike Pence alelnöknek, aki megkegyelmezhetne neki, mint ahogyan 1974-ben Gerald Ford tette Richard Nixonnal. Ebből a szempontból probléma, hogy Trump és Pence összeveszett, az elnök árulónak tartja az alelnököt, kabinetfőnökét pedig kitiltotta a Fehér Házból. Pence ezzel együtt elvetette, hogy a kabinet legalább nyolc tagjával életbe léptessék a 25. alkotmánykiegészítést. Ez – feltéve, hogy a kongresszus mindkét háza megszavazza – lehetővé tenné Trump leváltását. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy péntekre már két miniszter, az oktatási és a közlekedési is bejelentette lemondását. Pelosi és Chuck Schumer, a szenátus (egyelőre még) kisebbségi vezetője kilátásba helyezte az elnök elleni újabb, immár második impeachment eljárást, amit ezúttal néhány republikánus politikus is támogat. Az első szavazás már a jövő héten várható. Bár a teljes folyamat aligha bonyolítható le a Trump mandátumából még hátralévő 12 napban, de később is be lehetne fejezni, s ha a kongresszus megszavazná, azzal örökre eltiltanák a politikai tisztségektől, így a 2024-es elnökválasztástól is. Ez esetben ő lenne az első kétszeresen is impeachmenttel sújtott elnök. Trump pénteki internetes bejegyzése alapján továbbra is aktív politikai szerepet kíván játszani. Azt is bejelentette, hogy nem megy el Joe Biden beiktatására, amivel évszázados hagyományt rúg fel. Mike Pence alelnök viszont részt vesz a ceremónián. A január 20-i, a járvány miatt szűk körűre tervezett ünnepség előtt több állam Nemzeti Gárdájának mintegy hatezer tagját vezénylik Washingtonba. A Capitolium körül új, nehezen megmászható kerítést húztak föl. A ceremóniát az elnökre is vigyázó Secret Service, az FBI és a helyi rendőrség közösen fogja biztosítani, a megszólaló szakértők szerint kétség sem fér hozzá, hogy ezúttal minden rendben lesz. A neonáci Büszke Fiúk azonban nem nyugszanak. A szervezet nevében közölt internetes bejegyzés szerint szerdán sikerült megijeszteni a politikusokat és a rendőröket, s máris újabb akciókra készülnek. A biztonsági előkészületek hiányosságai miatt lemondott a Capitolium rendőrkapitánya, valamint a képviselőházi és a szenátusi őrség két parancsnoka. Mint kiderült, a marylandi Nemzeti Gárda mozgósított egysége és a rendőrség tömegoszlató alakulata szerdán másfél órán át várt hiába a menetparancsra. A Capitoliumban elbujtatott képviselők mobiltelefonon kértek segítséget az állam republikánus kormányzójától. Larry Hogan azonnal intézkedett, de a törvények értelmében a szövetségi hatóságok jóváhagyására is szükség volt. A Fehér Házból és a Pentagonból ismételt sürgetése ellenére sem hívták vissza, végül a védelmi tárca nevében a szárazföldi hadsereg minisztere - azaz a harmadik döntési szint - adta meg a hozzájárulást. A marylandi felmentő alakulatok még így is elsőként érkeztek a Capitoliumhoz. Hogan azt nyilatkozta, hogy a történtek miatt Trumpot azonnal el kell mozdítani hivatalából.