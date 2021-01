Másfél millió oltást is be tudnának adni egyetlen hétvége alatt?

Az ősfideszes politikus elmondta, mit gondol a héten tető alá hozott ellenzéki megállapodásról.

"A baloldali ellenzék mindegyik pártja az adóemelés pártján áll." - így kezdte mondandóját Debrecen korábbi polgármestere, a kormánypárt veterán harcosa.

Szerinte ez abból állapítható meg, hogy a "covid kapcsán" csak olyan javaslataik voltak, amely adóemelést jelentett volna. Ráadásul többen hangsúlyozták a kétkulcsos, progresszív adókulcs bevezetését. Ez is a közterhek emelésére utal Kósa Lajos olvasatában. "Ez az adóemelés együttműködése, mi pedig az adócsökkentés pártja vagyunk." - fogalmazott. Kifogásolta azt is, hogy az ellenzéki politikusok hazafiságról beszélnek a programjukban, miközben "lényegében hazaárulók." A fideszes képviselő szerint ez azért van így, mert "Romániában az önkormányzati választáson román pártot támogattak, Szlovákiában szlovák pártot támogattak, Marosvásárhelyen a megválasztott polgármestert román nyelvű levélben köszöntötték. A magyarságot nem is értik." Kósa Lajos szerint teljesen világos, hogy a választás a Fidesz és a baloldali ellenzék között fog eldőlni. A különbségek is jól látszódnak:



"mi nem akarjuk beengedni a migránsokat, ők be akarják. Mi független, erős Magyarországért harcolunk, ők az Európai Egyesült Államokért. Mi az adócsökkentésért és a gazdasági növekedésért harcolunk, ők adónövekedést akarnak, ők szociális segélyeket akarnak és ingyenpénzt az embereknek munka nélkül...Ez a különbség, nem olyan bonyolult." -fogalmazott a fideszes politikus, aki egyébként az Operatív Törzsnek is a tagja.