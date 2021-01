Köd és napsütés egyaránt vár ránk a hétvégén

Hiába a tiltás, titkos csoportokban szervezkednek a szórakozásra vágyó fiatalok.

Meghökkentően konspiratívan hozzák tető alá azokat a bulikat, ahol a szervezők mindent bebiztosítanak a lebukás ellen. Minden zárt Facebook-csoportokban indul, majd az előre megbeszélt válasz után már bárki beléphet a törvénytelen Covid-party helyszínére. Noha hiába nagy az odafigyelés, a Blikk riporterének mégis sikerült beépülnie egy társaságba, ahol ezeket a törvényen kívüli partikat rendezik, és nem törődnek a fertőzésveszéllyel. Mint írja, maszkot senki sem hord, és a helyszínek sem állandóak: mindig máshol tartják az összejöveteleket.

Általában kibérelnek egy teljes apartmant. Valamelyik szervező minap azzal büszkélkedett, hogy a Blaha Lujza téren egy egész házat sikerült megszerezniük.

Volt, aki azt írta, hogy nyolcadmagával csatlakozna bármilyen bulihoz, beugrót is fizetnének, ha kell. A partira egy házhoz szállításra szakosodott vállalkozás biztosítja a koktélokat. "Az emberi hülyeség határtalan!" - így kommentált Ócsai Lajos járványügyi szakértő, aki szerint a mulatozó fiatalok saját egészségüket is kockáztatják. Rusvai Miklós virológus is arról beszélt a lapnak, a szervezők és a résztvevők felelőtlenséget követnek el, mert az ilyen rendezvények csak fokozzák a járványveszélyt. A most hatályos törvények szerint egy összejövetelen maximum csak 10 fő lehet, de a lap szerint ezzel nem nagyon foglalkoznak a bulizók. Mint ahogy azzal sem, hogy este 8-tól reggel 5-ig kijárási tilalom van. A cikképen francia fiatalok buliznak egy illegális szilveszteri partin.