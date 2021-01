Betett a közlekedésnek a rendkívüli havazás Spanyolországban (videó)

Egy 27 éves nő szervezetében mutatták ki, de egyelőre nem tudni honnan kaphatta el.

Romániában is megjelent a decemberben Nagy-Britanniában felbukkant különösen fertőző vírustörzs, amelyet egy 27 éves nő szervezetében mutattak ki - közölte pénteken a román média. A bukaresti Matei Bals járványkórház orvosai megerősítették, hogy a nő a dél-romániai Giurgiu megyében lakik, otthon részesül kezelésben, mivel a vírus enyhe tüneteket okozott nála, állapota jó. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy honnan kaphatta el, mivel az első információk szerint nem utazott külföldre. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy feltérképezzék a nő kontaktszemélyeit, és rendeljék el a szükséges óvintézkedéseket. Pénteken Romániában 4841 új nyilvántartott megfertőzöttről számoltak be, ennyi új megbetegedést mutattak ki 31 592 tesztből. A hatóságok közlése szerint újabb 96 személy halt bele a fertőzés szövődményeibe. Eddig a nyilvántartások szerint összesen 663 799 személy kapta el a koronavírust, ebből 595 007-en meggyógyultak. A kórházakban 8727 beteget ápoltak pénteken, ebből 1100-at az intenzív terápián. Pénteken Bukarest, valamint a román főváros környékén elterülő Ilfov megye, illetve Kolozs és Temes megyék tartoztak a piros besorolású járványövezetbe, ezekben a közigazgatási egységekben mutatták ki a legtöbb fertőzést. Az oltásért felelős román operatív törzs péntek délutáni közlése szerint december 27. óta Romániában 92 706 egészségügyben dolgozót oltottak be, az elmúlt 24 órában 16 306 személyt, és eddig összesen 314 esetben jelentkeztek allergiás tünetek, ezek közül 311 esetben szokványos, nem jelentős tünetek.