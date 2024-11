Majd' megfagyunk! Mínusz 15 fok is lehet

A következő napokban is több helyen megerősödik, viharossá fokozódik a szél, emiatt továbbra is készülni kell hófúvásokra. Emellett folytatódik a lehűlés, Szilveszter éjjelén helyenként mínusz 15 Celsius-foknál is hidegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből