Kiplakátolta Varga Mihály irodáját a Párbeszéd politikusa, a miniszternek Washington jutott róla eszébe

Tordai Bence úgy véli, a II. és a III. kerületet érintő elvonásokért a fideszes politikus a felelős. A tárcavezető egyben a városrész országgyűlési képviselője is.

A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, Tordai Bence a pénzügyminiszter irodájánál akciózott. "Ellopott orvosi rendelő" - ez volt olvasható több plakáton is. A történteket a Facebookon is dokumentálta. A performanszot azzal indokolta, hogy egy december 31-ei rendelettel a kormány "megszorítással" sújtotta a két kerületet és több milliárd forintnyi rendelőfejlesztésre szánt forrást vont el az érintett önkormányzatoktól. Megítélése szerint az érintett intézmények a 70-es évek színvonalán állnak, miközben a vidékieket nagyrészt megújítják. Szerinte az elvonásokért Varga Mihály a felelős.

"A washingtoni események láthatóan megindítóan hatottak Tordai Bencére. Pesthidegkúti irodám előtt tartott produkciója akár a rongálás vétségét is felveti." - reagált Varga Mihály.

A tárcavezető azt írta Facebook-oldalán, a kormány nem tett le arról, hogy a kerület egészségügyi intézményei megújuljanak, de ebben az önkormányzatoknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk. (A kabinet egy korábbi döntésével az iparűzési adó felét is elvonta a helyhatóságoktól - a szerk.) A fideszes politikus szerint Tordai figyelmét az is elkerülte, hogy Budán és Óbudán jelenleg is több egészségügyi fejlesztés zajlik - ORFI, Szent János Kórház, Szent Margit Kórház, Budai Irgalmasrendi Kórház, Szent Ferenc Kórház, háziorvosi rendelők. Utóbbi projektekről "a II. kerületi önkormányzatba delegált családtagjától is képet kaphatott volna. Képviselő úrnak érdemes volna megfontolnia, hogy az adóemelésekre vonatkozó javaslatai mellett ne a II. és III. kerület polgárainak megtévesztésével töltse az időt." - zárta bejegyzését a miniszter.