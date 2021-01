Havazás várható

Egy újabb mediterrán ciklon éri el az országot, melynek csapadékmezeje ezúttal a déli megyékben okozhat hosszabb ideig tartó havazást, írja az Időkép.

Vasárnap várhatóan délnyugaton eshet a hó, majd hétfőn ismét rákezd és délen, délkeleten, keleten is kifehéredhet a táj. A legnagyobb mennyiség délnyugaton jöhet össze, itt akár 5 centinél is nagyobb hóvastagságot mérhetünk. Az OMSZ előrejelzése szerint vasárnap az ország déli felén vastagabb, északon vékonyabb lesz a felhőzet, ott fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Északkeleten, északon maradhatnak tartósabban rétegfelhős, párás részek is. Leginkább a déli országrészben várható havazás, de a rétegfelhős, párás tájakon is előfordulhat hószállingózás. Estétől északnyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -1 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében ettől hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2, +2 fok között valószínű. Hétfőn az ország északi felén gyengén felhős, napos idő lesz, de dél felé haladva egyre több, és vastagabb felhő valószínű, ami estétől egyre inkább észak felé terjeszkedik. Nagyobb eséllyel a felhősebb déli részeken lehet hószállingózás, kisebb havazás, délkeleten kezdetben havas eső is. A felhőzet növekedésével összhangban estétől megnő a csapadékhajlam is. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -8 fok között alakul, a fagyzugokban lehet ennél hidegebb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között várható.