Esik. Igen, esik. Végre posztolhatunk arról, hogy már megint ázunk, hogy a hideg szél próbálja kitépni az esernyőt a markunkból, bosszankodhatunk, hogy már megint lefröcskölt az autó, amikor álltunk a pirosnál a zebra előtt, balhézhatunk azért, mert nem raktunk be cserezoknit, és ramattyá ázott a cipőnk talpa, és benne a didergő lábaink összes kisujja.
A Mátrában és a Bükkben jellemzően igazi téli, havas táj fogadja a látogatókat. A következő napokban szeles időjárás várható, szerdáig napsütéssel, később felhőkkel, sokféle csapadékkal.
A hétfőn még enyhébb, felhősebb, szelesebb lesz, de keddtől melegedés, szerdától pedig már igazi nyári idő várható.
Egy újabb mediterrán ciklon éri el az országot, melynek csapadékmezeje ezúttal a déli megyékben okozhat hosszabb ideig tartó havazást, írja az Időkép.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között várható.
35 fok is lehet a legmelegebb órákban.
Csütörtökön a napos-gomolyfelhős idő mellett ismét többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarok ezen a napon is előfordulhatnak. Időnként megélénkül az északi-északkeleti szél. Napközben 24-30 fokot mérhetünk.
Szerdán többfelé indul párásan, ködösen a nap, majd napközben a déli tájakon lehet szakadozottabb a felhőzet, máshol erősen felhős, borongós időre van kilátás, északon tartósan párás területekkel, illetve helyenként hószállingózással is találkozhatunk. Nyugaton, északnyugaton megélénkülhet a délies szél. Hajnalban 0 és -9, napközben -1 és +7 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a leghidegebb - írja az Időkép.
Vasárnap a napsütés mellett nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, majd a kora esti óráktól délnyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek a Dunántúlra. Az ország nyugati, északnyugati felén feltámad a déli-délkeleti szél. Igazi nyári idő várható, sokfelé 30-32 fokos csúcshőmérséklettel. Melegfronti jellegű tünetek.
Közlekedési nehézséget okozhatnak a szombatra jelzett hófúvások Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében, az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga riasztást adott ki - tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője szombaton.
Hétfőm hidegfront közelíti meg térségünket, emiatt északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és Nyugaton, Észak-Nyugaton valamint Északon záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok kialakulhatnak. A front éjjel tovább halad Kelet felé. Reggel 16-21°C, délután 29-34°C várható. Nyugaton pára képződhet.
Éjszaka többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, az éjszaka második felében már csak néhol - legnagyobb eséllyel a középső tájakon - lehet zápor.
Május utolsó hetében többször várható zápor, zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél, enyhül a meleg. A hét második felében, a tavasz utolsó napjaiban helyenként csak 16-23 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzésében.
Kedden a sok napsütés mellett csak néhol - elsősorban északkeleten és a Mecsek, Bakony felett - alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg gyenge zivatar. Nyugaton, északnyugaton élénk lehet a déli, délkeleti szél. Hajnalban 7-12, délután kellemes időnk lesz, 23-26°C-ot mérhetünk.
Csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, és országszerte előfordulhat eső, zápor, északkeleten akár jégdarával kísért zivatar is. Gyakran lesz még erős, helyenként viharos a szél. Hajnalban 0-7°C várható, északkeleten előfordulhat talajmenti fagy is, délutánra pedig 10 és 15°C közé melegszik mindössze a levegő.
Vasárnap délutánkeleten, északkeleten eshet az eső, majd délutántól a nyugati, északnyugati tájakon alakulhat ki újra zápor, helyenként zivatar. Délutánra 14 és 20°C közé melegszik a levegő. A légmozgás csak zivatarok idején erősödhet meg.
Vasárnap a kezdeti változóan felhős-napos időt délutántól nyugat felől egy hidegfront hatására megvastagodó felhőzet váltja fel, így estétől egyre több helyen alakulhat eső, zápor. Főként a déli tájakon élénk lesz a légmozgás. Hajnalban 0, 7, napközben 8, 17 fok között alakul a hőmérséklet. A hűvösebb de északon, északkeleten lesz.
Szerdán borongós, tartósan ködös és napos tájakkal egyaránt találkozhatunk, napsütésre nagyobb esély nyugaton, az Északi-középhegység térségében és délkeleten van. A déli, délnyugati szél gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet a napos tájakon 2 és 6, a tartósabban borongós, ködös területeken -3 és +1°C között alakul.
Kedden napközben nyugat felől felszakadozik a felhőzet, főként a Dunántúlon a Nap is kisüt. Megélénkülhet a délnyugati szél. Hajnalban 8-14, délután 15-21°C várható.