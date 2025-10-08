Nézőpont kérdése

Esik. Igen, esik. Végre posztolhatunk arról, hogy már megint ázunk, hogy a hideg szél próbálja kitépni az esernyőt a markunkból, bosszankodhatunk, hogy már megint lefröcskölt az autó, amikor álltunk a pirosnál a zebra előtt, balhézhatunk azért, mert nem raktunk be cserezoknit, és ramattyá ázott a cipőnk talpa, és benne a didergő lábaink összes kisujja.