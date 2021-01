Messi ismét bizonyított

A spanyol labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján az argentin játékos 130. alkalommal duplázott az FC Barcelona színeiben.

A katalánok 4-0-ra nyertek a Granada otthonában, a csapatkapitány az 502. élvonalbeli meccsén a 454. és a 455. bajnoki gólját szerezte. A Barcelona játékosaként eddig 130-szor duplázott, ebből 92 alkalommal a La Ligában - írja a spanyol Sport című napilap. A szombati dupla a harmadik volt a jelenlegi szezonban, először a Real Betis, majd - az előző fordulóban - az Athletic Bilbao ellen vette be a rivális kapuját kétszer is az argentin csatár. A sportlap statisztikája szerint Messi pályafutásában a granadai volt a 250. idegenbeli bajnoki, és vendégként már 190 gólt jegyez. A Barca klasszis futballistája 11 találattal átvette a vezetést a La Liga góllövőlistáján. A spanyol gólkirályi címet korábban hét alkalommal érdemelte ki. A Sport azt is kiemelte értékelésében, hogy Messi csak az első két bajnoki szezonjában maradt tíz találat alatt, a 2006/07-es idénytől számítva viszont sorozatban a mostani a 15. olyan idénye, amelyben legalább tíz gólt szerzett.